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26 мая 2016, 21:06

Итальянский оперный тенор Андреа Бочелли исполнит гимн Лиги чемпионов перед финальным матчем «Реал» — «Атлетико». Перед выступлением тенора на сцену выйдет певица Алиша Киз. Кубок Лиги чемпионов публике представят послы финала Хавьер Дзанетти и Франко Барези — легенда миланского футбола.

Отметим, что в начале мая Бочелли уже выступал на церемонии чествования «Лестера» в первом матче «лис» в ранге чемпионов Англии.

Бочелли — незрячий. В 12 лет он потерял зрение после того, как мяч попал ему в голову во время игры в футбол.