Итальянский оперный тенор Андреа Бочелли исполнит гимн Лиги чемпионов перед финальным матчем «Реал» — «Атлетико». Перед выступлением тенора на сцену выйдет певица Алиша Киз. Кубок Лиги чемпионов публике представят послы финала Хавьер Дзанетти и Франко Барези — легенда миланского футбола.
Отметим, что в начале мая Бочелли уже выступал на церемонии чествования «Лестера» в первом матче «лис» в ранге чемпионов Англии.
Бочелли — незрячий. В 12 лет он потерял зрение после того, как мяч попал ему в голову во время игры в футбол.
https://www.youtube.com/watch?v=okRxqxs_fBE