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Андреа Бочелли исполнит гимн Лиги чемпионов перед финальным матчем

26 мая 2016, 21:06
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗакончился после серии пенальти

Итальянский оперный тенор Андреа Бочелли исполнит гимн Лиги чемпионов перед финальным матчем «Реал» — «Атлетико». Перед выступлением тенора на сцену выйдет певица Алиша Киз. Кубок Лиги чемпионов публике представят послы финала Хавьер Дзанетти и Франко Барези — легенда миланского футбола.

Отметим, что в начале мая Бочелли уже выступал на церемонии чествования «Лестера» в первом матче «лис» в ранге чемпионов Англии.

Бочелли — незрячий. В 12 лет он потерял зрение после того, как мяч попал ему в голову во время игры в футбол.

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Перевод с uefa.com
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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
27 мая 2016 в 08:36
Очень больно и неприятно конечно потерять зрение из за такого инцидента( Получается, что он играл в свое время в футбол и именно этот вид спорта его покалечил. Не сомневаюсь, что он исполнит гимн ЛЧ на УРА!
Jessperknut
Jessperknut
27 мая 2016 в 08:06
В прошлом году перед игрой Барсы выступал Элтон Джон, игроки Юве так расстроились этому явлению что проиграли.
RUSTY8
RUSTY8
27 мая 2016 в 06:49
логично, интериста откроет финал лч на сан-сиро))))
sir_Alex
sir_Alex ответ TheDDS (раскрыть)
27 мая 2016 в 06:22
А ты?
рикарду
рикарду ответ Raulya (раскрыть)
27 мая 2016 в 04:41
Не Обожествляй людей,это великий грех!
Hardwell
Hardwell
27 мая 2016 в 01:43
Колю Баскова позвали бы.
Верг
Верг
26 мая 2016 в 23:53, ред.
Конте партиро
Raulya
Raulya ответ VarujBabayan (раскрыть)
26 мая 2016 в 23:12
Пеке её не пустил, говорит раз барса пролетела мимо Милана и ты петь не будешь)))
Raulya
Raulya
26 мая 2016 в 23:11
Голос у него конечно Божественный!!!!
VarujBabayan
VarujBabayan
26 мая 2016 в 23:03
Прикольно было бы ,чтоб Шакира спела...
Viduka
Viduka
26 мая 2016 в 22:48
Выступление на King Power
TheDDS
TheDDS ответ sir_Alex (раскрыть)
26 мая 2016 в 22:40
Уже коменты набил за сегодня ? =)
sir_Alex
sir_Alex ответ goodbyegoodboy (комментарий удален) (раскрыть)
26 мая 2016 в 21:44
Однозначно второй вариант!))
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