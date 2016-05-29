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Смолов: «Планирую ли стать лучшим бомбардиром Евро? Нет»

29 мая 2016, 14:07

Нападающий сборной России Федор Смолов поделился ожиданиями от грядущего Евро-2016.

«Чувствую себя получше, потому что адаптировался к нагрузкам. Не только я, но и все ребята, такой уровень нагрузок не ожидали. Но тренер знает, что мы делаем, все по плану – главное, чтобы не было травм.

Планирую ли стать лучшим бомбардиром Евро-2016? Нет. Командные результаты ставлю выше личных и буду счастлив, если наша сборная пробьется как можно выше. Мои голы не обязательны. Даже не думал о том, сколько забью».

Напомним, что Смолов стал лучшим бомбардиром минувшего сезона РФПЛ.

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист ответ фанат джигурды (комментарий удален) (раскрыть)
31 мая 2016 в 18:02
Там вроде как много, что могло стать, ведь не зря же после этого матча глагол придумали всем известный...
Фата лист
Фата лист ответ фанат джигурды (комментарий удален) (раскрыть)
30 мая 2016 в 13:47
Я уже не помню про удары в штангу, голы помню:)
KR AR
KR AR
30 мая 2016 в 12:31
Не планируй стать лучшим бомбардиром. Просто в каждой игре забей три-четыре гола,а там будь что будет)
Дедуктор
Дедуктор ответ pomor45 (раскрыть)
30 мая 2016 в 09:12
Ну, у рожденных летать тоже свои проблемы. Бывает так что вылетают и пролетают.
Dj.Depp
Dj.Depp
29 мая 2016 в 23:35
Обидно... А мы то, Федь, расчитывали!))
alfranza
alfranza ответ фанат джигурды (комментарий удален) (раскрыть)
29 мая 2016 в 21:45
Тех, кого можно было бы поставить в основу, не вязли в сборную.
Basil Keysi
Basil Keysi
29 мая 2016 в 21:20
Словаки насовали немцам 3 банки!!!!!!!-информация к размышлению...
Basil Keysi
Basil Keysi
29 мая 2016 в 21:19, ред.
ну Смолов удивил!!! -ты же бомбардир!!-как ты можешь так говорить??-мои голы не обязательны!!!-а кто же тогда будет забивать?? милый!!!! Дзюба??-который чуть на ногах стоит и стонет от нагрузок...Эх-игрочишки!!! -никакой личной ответсвенности
pomor45
pomor45 ответ Дедуктор (раскрыть)
29 мая 2016 в 20:48
Он видимо забыл, что рождённый ползать, летать не может.
pomor45
pomor45 ответ FILL31185 (комментарий удален) (раскрыть)
29 мая 2016 в 20:09
Понятно, интеллектом не блещешь, прощай, напрасно связался.
Икар-Икар
Икар-Икар
29 мая 2016 в 19:38
Успехов Смолов_Федор
112910415
112910415
29 мая 2016 в 19:27
решил Дзюбу не обижать
Фата лист
Фата лист ответ lobsterdam (раскрыть)
29 мая 2016 в 18:48
Дзагоеву в 2012 году это почти удалось:)
lobsterdam
lobsterdam
29 мая 2016 в 17:56
как можно за три игры стать лучшим бомбардиром?
Икар-Икар
Икар-Икар
29 мая 2016 в 17:55
Смолов_Федор, Успехов на турнире!
Санчо Панса
Санчо Панса
29 мая 2016 в 16:51
Молодец, Федор! Объективный реалист, не иначе. Удачи ему и его партнерам по команде во Франции и конечно, чтобы он делал свою работу как надо, а именно забивал мячи в ворота соперников)
Vector
Vector
29 мая 2016 в 16:50
Игрочишка планирует... Миранчука найти
cska-62
cska-62 ответ FILL31185 (комментарий удален) (раскрыть)
29 мая 2016 в 16:43
Футболисты знают, что на этот сценарий их дома ждёт "расстрельная команда", сформированная болельщиками. Обсуждается только вопрос, что использовать? Самоё мягкое предложение - помидоры...
Вперёд, Россия! Выйдите хотя бы из группы и спасите ФК ЦСКА от Слуцкого!!!
Баба Яга против
Баба Яга против
29 мая 2016 в 16:26
Смолов хоть и начал забивать,но все равно язык не поворачивается назвать хоть одного нашего пешехода ФУТБОЛИСТОМ.
Вы нужны только в своем чемпионате из-за паспорта.
Vl777
Vl777
29 мая 2016 в 15:54
Как-то все пассивно в сборной, но зато - подготовка в Швейцарии..,
как-будто России этого сделать нельзя...
alfranza
alfranza
29 мая 2016 в 15:53, ред.
Амбиции. Ты сперва попади в основу и забей хотя бы один гол, а там посмотрим. А то все горазды перед Евро бла-бла-бла, а как выходят на поле и забывают куда и зачем приехали.
REDWHITE_
REDWHITE_
29 мая 2016 в 15:34
ЭТО дзюба ЕМУ ТЕКСТ ПИСАЛ)))
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответ Puni (раскрыть)
29 мая 2016 в 15:30
Дзагоев стал...
Вася Пупкин 1
Вася Пупкин 1
29 мая 2016 в 15:28
Федор, Успехов на турнире! Ради таких трудяг мы любим и болеем за наш футбол! Смолов лучший нападающий
SkiNheD
SkiNheD ответ FILL31185 (комментарий удален) (раскрыть)
29 мая 2016 в 15:25
Чет не вериться, что Словакия с Гамшиком сыграют в ничью с Россией. Хотя Россия вперед!!!
ДАША Д
ДАША Д
29 мая 2016 в 15:18
Смолов_Федор уступает место Дзюбе.
ЛокоМос
ЛокоМос
29 мая 2016 в 15:17
Смотрю все такие оптимисты....)))
Надо верить, что будет так...
Англия Россия 0:7
Россия Словакия 11:0
Россия Уэльс 9:0....
Дальше будем смотреть...кто там следующий....кто попадет под наш каток...))
ЛокоМос
ЛокоМос ответ Марклар (раскрыть)
29 мая 2016 в 15:14
Нойштандер и Гильерме....че...зря им что ли паспорта дали....
trimetil
trimetil ответ FILL31185 (комментарий удален) (раскрыть)
29 мая 2016 в 15:14
А кто за Дзюбу 10 штук забил, когда он за Томь играл?
Puni
Puni
29 мая 2016 в 15:13
Само собой, как можно стать лучшим бомбардиром за 3 матча?
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