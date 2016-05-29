Смолов: «Планирую ли стать лучшим бомбардиром Евро? Нет»

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29 мая 2016, 14:07

Нападающий сборной России поделился ожиданиями от грядущего Евро-2016.

«Чувствую себя получше, потому что адаптировался к нагрузкам. Не только я, но и все ребята, такой уровень нагрузок не ожидали. Но тренер знает, что мы делаем, все по плану – главное, чтобы не было травм.

Планирую ли стать лучшим бомбардиром Евро-2016? Нет. Командные результаты ставлю выше личных и буду счастлив, если наша сборная пробьется как можно выше. Мои голы не обязательны. Даже не думал о том, сколько забью».