Смолов: «Планирую ли стать лучшим бомбардиром Евро? Нет»

Нападающий сборной России Федор Смолов поделился ожиданиями от грядущего Евро-2016.
«Чувствую себя получше, потому что адаптировался к нагрузкам. Не только я, но и все ребята, такой уровень нагрузок не ожидали. Но тренер знает, что мы делаем, все по плану – главное, чтобы не было травм.
Планирую ли стать лучшим бомбардиром Евро-2016? Нет. Командные результаты ставлю выше личных и буду счастлив, если наша сборная пробьется как можно выше. Мои голы не обязательны. Даже не думал о том, сколько забью».
Напомним, что Смолов стал лучшим бомбардиром минувшего сезона РФПЛ.
Вперёд, Россия! Выйдите хотя бы из группы и спасите ФК ЦСКА от Слуцкого!!!
Вперёд, Россия! Выйдите хотя бы из группы и спасите ФК ЦСКА от Слуцкого!!!
Вы нужны только в своем чемпионате из-за паспорта.
Вы нужны только в своем чемпионате из-за паспорта.
как-будто России этого сделать нельзя...
как-будто России этого сделать нельзя...
Надо верить, что будет так...
Англия Россия 0:7
Россия Словакия 11:0
Россия Уэльс 9:0....
Дальше будем смотреть...кто там следующий....кто попадет под наш каток...))
Надо верить, что будет так...
Англия Россия 0:7
Россия Словакия 11:0
Россия Уэльс 9:0....
Дальше будем смотреть...кто там следующий....кто попадет под наш каток...))