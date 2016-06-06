Италия оказалась сильнее Финляндии

В товарищеском матче перед Евро Италия переиграла Финляндию. Не помог гостям и хавбек ЦСКА Роман Еременко, отыгравший весь поединок.
Верона, стадион им. «Марка Антонио Бентегоди».
Италия — Финляндия — 2:0 (1:0)
Голы: Кандрева 27 (пен), де Росси 71.
Италия: Сиригу, Барцальи, Бонуччи (Огбонна 85), Кьеллини, Джаккерини (Стураро 64), Кандрева (Бернардески 76), Мотта (де Росси 63), Пароло, Эль-Шаарави (Флоренци 69), Дзадза (Пелле 81), Иммобиле.
Главный тренер: Антонио Конте.
Финляндия: Градецки, Араюури, Аркивуо, Тойвио, Уронен (Райтала 73), Еременко, Ринг (Лам 73), Спарв, Хетемай, Хальсти, Пукки (Лод 46).
Главный тренер: Ханс Бакке.
Судья: Бас Нейхейс.