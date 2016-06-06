Италия оказалась сильнее Финляндии

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06 июня 2016, 23:53

В товарищеском матче перед Евро Италия переиграла Финляндию. Не помог гостям и хавбек ЦСКА Роман Еременко, отыгравший весь поединок.

Верона, стадион им. «Марка Антонио Бентегоди».

Италия — Финляндия — 2:0 (1:0)

Голы: Кандрева 27 (пен), де Росси 71.

Италия: Сиригу, Барцальи, Бонуччи (Огбонна 85), Кьеллини, Джаккерини (Стураро 64), Кандрева (Бернардески 76), Мотта (де Росси 63), Пароло, Эль-Шаарави (Флоренци 69), Дзадза (Пелле 81), Иммобиле.

Главный тренер: Антонио Конте.

Финляндия: Градецки, Араюури, Аркивуо, Тойвио, Уронен (Райтала 73), Еременко, Ринг (Лам 73), Спарв, Хетемай, Хальсти, Пукки (Лод 46).

Главный тренер: Ханс Бакке.

Судья: Бас Нейхейс.