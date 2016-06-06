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Италия оказалась сильнее Финляндии

06 июня 2016, 23:53
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия2 : 0Логотип футбольный клуб ФинляндияФинляндияМатч завершен

В товарищеском матче перед Евро Италия переиграла Финляндию. Не помог гостям и хавбек ЦСКА Роман Еременко, отыгравший весь поединок.

Верона, стадион им. «Марка Антонио Бентегоди».

Италия — Финляндия — 2:0 (1:0)
Голы: Кандрева 27 (пен), де Росси 71.

Италия: Сиригу, Барцальи, Бонуччи (Огбонна 85), Кьеллини, Джаккерини (Стураро 64), Кандрева (Бернардески 76), Мотта (де Росси 63), Пароло, Эль-Шаарави (Флоренци 69), Дзадза (Пелле 81), Иммобиле.
Главный тренер: Антонио Конте.

Финляндия:  Градецки, Араюури, Аркивуо, Тойвио, Уронен (Райтала 73), Еременко, Ринг (Лам 73), Спарв, Хетемай, Хальсти, Пукки (Лод 46).
Главный тренер: Ханс Бакке.

Судья: Бас Нейхейс.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
pomor45
pomor45
07 июня 2016 в 16:50
Почему это оказалась ? Всегда была сильнее Финляндии, а Еременко только для ЦСКА усиление, да и то ещё как посмотреть.
Raulya
Raulya
07 июня 2016 в 11:08
Чисто по итальянски с минимальным счётом.. .
nikita008
nikita008
07 июня 2016 в 09:34
глупо было бы.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
07 июня 2016 в 07:45
Италия всегда сильнее Финляндии.
ДАША Д
ДАША Д
07 июня 2016 в 07:30
Италия больше 2-х мячей забить не способна.
sir_Alex
sir_Alex
07 июня 2016 в 06:52
Хорошо потренировались.
Александр Северный
Александр Северный
07 июня 2016 в 06:51
Италия- Финляндия - ожидаемый.результат.
Санчо Панса
Санчо Панса
07 июня 2016 в 06:40
По сути практически вся основа играла у Скуадры Адзурры! Так что не удивительно, что они не испытали больших проблем с финнами. Рома Еременко отыграл весь матч) Сборную Италии с заслуженной победой!
Ольга13
Ольга13
07 июня 2016 в 06:12
Италия, тебе просто повезло! )))
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
07 июня 2016 в 05:38
Оказалась сильнее))) А раньше видать все сомневались, пишите есчо :(
нечитайло
нечитайло
07 июня 2016 в 05:25
Закономерно
redbluegorsk
redbluegorsk
06 июня 2016 в 23:59
Вполне ожидаемо.
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