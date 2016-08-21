Мойес: «„Сандерленд“ борется за выживание последние 4 года, почему что-то должно внезапно измениться?»

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21 августа 2016, 23:10

Главный тренер «Сандерленда» после поражения «черных котов» от «Мидлсбро» в рамках матча 2-го тура АПЛ призвал болельщиков команды быть готовыми к борьбе за сохранение прописки в элите:

«Болельщики боятся, что клубу придется бороться за выживание? Вероятно, они правы.

Команда занимается этим последние 4 года, почему что-то должно внезапно измениться?

Думаю, придется, факты не утаишь. Люди надеются, что что-то внезапно изменится, но оно не изменится, так не бывает».