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Мойес: «„Сандерленд“ борется за выживание последние 4 года, почему что-то должно внезапно измениться?»

21 августа 2016, 23:10
СандерлендЛоготип футбольный клуб Сандерленд1 : 2Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсброМатч завершен

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес после поражения «черных котов» от «Мидлсбро» в рамках матча 2-го тура АПЛ призвал болельщиков команды быть готовыми к борьбе за сохранение прописки в элите:

«Болельщики боятся, что клубу придется бороться за выживание? Вероятно, они правы.

Команда занимается этим последние 4 года, почему что-то должно внезапно измениться?

Думаю, придется, факты не утаишь. Люди надеются, что что-то внезапно изменится, но оно не изменится, так не бывает».

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Мойес Дэвид
Перевод с BBC.co.uk
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Все комментарии
311
311
22 августа 2016 в 15:02
Валеру напомнил Мойес. Потому что они млять сильнее!)
Санчо Панса
Санчо Панса
22 августа 2016 в 11:59
Действительно, с чего бы это вдруг! Дэвиду предстоит непростая задача - сохранить котов в АПЛ. Пойету, Адвокаату и Эллардайсу это удалось сделать) Удачи Мойесу в этом деле!
dzvinka
dzvinka
22 августа 2016 в 11:33
лучше им уволить его прямо сейчас значит. Я более чем уверен, Мидлсбро не выходило с такими мыслями на игру, поэтому они и не будут бороться за выживание. Коты играли же против команды с шипа.
ДСА
ДСА
22 августа 2016 в 10:39
Рано или поздно Сандерленд вылетит.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
22 августа 2016 в 10:03
..... особенно когда я у тренерского мостика. Я вон чемпионский МЮ развалил, а вы думаете с вашим колхозом не справлюсь ??? Ну смешные!

(продолжение интервью Мойеса).
dzvinka
dzvinka
22 августа 2016 в 08:25
болельщики наверное очень довольны таким заявлением...
sir_Alex
sir_Alex
22 августа 2016 в 08:04
Стабильность – признак класса!
лолос
лолос ответ ArtNow (раскрыть)
22 августа 2016 в 07:46
В "Сосьедаде" больше всего запомнился тем, что чипсы на трибуне с болельщиками ел. А его команда - это "Эвертон".
Майкл59ru
Майкл59ru
22 августа 2016 в 07:29
Правильно,стабильность признак мастерства. Занимаются тем что у них получается лучше всего,борются за выживание )
DEADP00L
DEADP00L
22 августа 2016 в 06:22
Видимо в этом сезоне опять будут биться за выживание,ну а против Мидлсбро очки надо было брать
MSN-thebest
MSN-thebest
22 августа 2016 в 01:42
Почему должно измениться - спроси у Лестера
Klopp_OUT
Klopp_OUT
21 августа 2016 в 23:34
Мойша совсем свихнулся
ArtNow
ArtNow
21 августа 2016 в 23:33
Мойес ужасный тренер всё же... Видел его в Сосьедаде. Жалкая команда была. Я конечно не люблю говорить о людях плохо, но я не слепой. Но всё же желаю этому человеку найти свою команду.
SHEARER
SHEARER
21 августа 2016 в 23:18
так а ты на что
RDeanW
RDeanW
21 августа 2016 в 23:14
просто кто-то физрук, не более. лестер боролся за выживание - на следующий год взял чемпионство. оказывается, бывает всякое, ибо это футбол
Гость
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