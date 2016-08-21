Мойес: «„Сандерленд“ борется за выживание последние 4 года, почему что-то должно внезапно измениться?»

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес после поражения «черных котов» от «Мидлсбро» в рамках матча 2-го тура АПЛ призвал болельщиков команды быть готовыми к борьбе за сохранение прописки в элите:
«Болельщики боятся, что клубу придется бороться за выживание? Вероятно, они правы.
Команда занимается этим последние 4 года, почему что-то должно внезапно измениться?
Думаю, придется, факты не утаишь. Люди надеются, что что-то внезапно изменится, но оно не изменится, так не бывает».
(продолжение интервью Мойеса).
(продолжение интервью Мойеса).