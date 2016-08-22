«Зенит» не будет отпускать Гасилина

Нападающий «Зенита-2» Алексей Гасилин, которым интересовались другие клубы, останется в Санкт-Петербурге. Руководство «Зенита» приняло решение сохранить 20-летнего игрока в своей структуре, чтобы он помогал первой и второй командам. В нынешнем сезоне ФНЛ он забил 6 голов в 8 матчах. Параллельно будет обсуждаться его новый контракт, потому что нынешний договор истекает через год.
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Я хожу на матчи фнл, это болото. Ярких игроков просто нет. Уровень весьма средний. Те, кто туда попал: Обухов, Козлов, Шейдаев, Базелюк, Чернов, Гулиев, Мелкадзе...как и Гасилин, все пока там и завязли. Уверен, что каждый из этих ребят мог бы стать приличным футболистом.
Даже не представляю в чем выход из замкнутого круга. Каждый год одно и тоже - масса надежд, на выходе - Кокорин самый молодой и талантливый... уже лет пять. Возможно надо расширять РФПЛ до 18-20 команд. Надеяться на то, что за бугром у молодых попрет, я бы не стал. Там своей молодежи хватает. Наших продвигать никто не будет.
Я хожу на матчи фнл, это болото. Ярких игроков просто нет. Уровень весьма средний. Те, кто туда попал: Обухов, Козлов, Шейдаев, Базелюк, Чернов, Гулиев, Мелкадзе...как и Гасилин, все пока там и завязли. Уверен, что каждый из этих ребят мог бы стать приличным футболистом.
Даже не представляю в чем выход из замкнутого круга. Каждый год одно и тоже - масса надежд, на выходе - Кокорин самый молодой и талантливый... уже лет пять. Возможно надо расширять РФПЛ до 18-20 команд. Надеяться на то, что за бугром у молодых попрет, я бы не стал. Там своей молодежи хватает. Наших продвигать никто не будет.
Еще раз. Одно дело, когда у таких как: Зинченко, Дзагоев, Головин...есть возможность играть на приличном уровне, и совсем другое, когда такой возможности нет. Тогда и продавать будет некого и некуда. А такой возможности у молодых и не будет, когда в клуб берут игроков со стороны на большие контракты. И это не только проблема Зенита. Мы так Смолова потеряли, но давали ему возможность играть в том же Урале, от того он и "уцелел". Панюков - тот же случай, но у него не было таланта Смолова, Шейдаева, Гасилина...
Еще раз. Одно дело, когда у таких как: Зинченко, Дзагоев, Головин...есть возможность играть на приличном уровне, и совсем другое, когда такой возможности нет. Тогда и продавать будет некого и некуда. А такой возможности у молодых и не будет, когда в клуб берут игроков со стороны на большие контракты. И это не только проблема Зенита. Мы так Смолова потеряли, но давали ему возможность играть в том же Урале, от того он и "уцелел". Панюков - тот же случай, но у него не было таланта Смолова, Шейдаева, Гасилина...
С Головиным вообще другая ситуация. Это тот же случай, что и с Дзагоевым. Когда берут талантливого парня, ставят в состав и помогают ему.
В Зените свой путь, вернее его отсутствие в подготовке(адаптации) молодых. Может и правда есть смысл отпускать ребят за небольшие деньги?
С Головиным вообще другая ситуация. Это тот же случай, что и с Дзагоевым. Когда берут талантливого парня, ставят в состав и помогают ему.
В Зените свой путь, вернее его отсутствие в подготовке(адаптации) молодых. Может и правда есть смысл отпускать ребят за небольшие деньги?
Еще одно. А "юзер" это кто? Тот кто Динамо в фнл поддерживает, или тот, кто "топит" за Локомотив, а потом за Зенит? Поменьше бы таких персонажей как ты на всея Руси. А лучше, вообще не надо. Свободен на сегодня!
Еще одно. А "юзер" это кто? Тот кто Динамо в фнл поддерживает, или тот, кто "топит" за Локомотив, а потом за Зенит? Поменьше бы таких персонажей как ты на всея Руси. А лучше, вообще не надо. Свободен на сегодня!
И тут понятно, что каждый вменяемый футболист стремится сбежать из Динамо, и не существует способа доказать, что гнилое это цветущее -- как бы вы ни старались.
________________________________________________________________
Вот ведь что странно, от "цветущего" убегают, да еще и гражданство собираются менять! Шейдаев не даст соврать.
"Цветущее", уже после известных событий в экономике страны, подписывает Дзюбу на ПЯТЬ!!! лет, который "цветет" теперь вместе с Кокориным и Юсуповым. Но ни один газпромовский глор(а перекрашенный болельщик Локомотива тем более), никогда не выйдет из своей параллельной реальности. Зачем? В ней комфортнее!
И тут понятно, что каждый вменяемый футболист стремится сбежать из Динамо, и не существует способа доказать, что гнилое это цветущее -- как бы вы ни старались.
________________________________________________________________
Вот ведь что странно, от "цветущего" убегают, да еще и гражданство собираются менять! Шейдаев не даст соврать.
"Цветущее", уже после известных событий в экономике страны, подписывает Дзюбу на ПЯТЬ!!! лет, который "цветет" теперь вместе с Кокориным и Юсуповым. Но ни один газпромовский глор(а перекрашенный болельщик Локомотива тем более), никогда не выйдет из своей параллельной реальности. Зачем? В ней комфортнее!
Могилевец был в Ростове на своем месте(кстати, прилично смотрелся, на Динамо-Ростов я был). В Зените он заново должен всем доказать свою состоятельность. Как знать, справится ли он с такой конкуренцией?
Могилевец был в Ростове на своем месте(кстати, прилично смотрелся, на Динамо-Ростов я был). В Зените он заново должен всем доказать свою состоятельность. Как знать, справится ли он с такой конкуренцией?