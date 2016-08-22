«Зенит» не будет отпускать Гасилина

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22 августа 2016, 08:53

Нападающий «Зенита-2» , которым интересовались другие клубы, останется в Санкт-Петербурге. Руководство «Зенита» приняло решение сохранить 20-летнего игрока в своей структуре, чтобы он помогал первой и второй командам. В нынешнем сезоне ФНЛ он забил 6 голов в 8 матчах. Параллельно будет обсуждаться его новый контракт, потому что нынешний договор истекает через год.