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«Зенит» не будет отпускать Гасилина

22 августа 2016, 08:53

Нападающий «Зенита-2» Алексей Гасилин, которым интересовались другие клубы, останется в Санкт-Петербурге. Руководство «Зенита» приняло решение сохранить 20-летнего игрока в своей структуре, чтобы он помогал первой и второй командам. В нынешнем сезоне ФНЛ он забил 6 голов в 8 матчах. Параллельно будет обсуждаться его новый контракт, потому что нынешний договор истекает через год.

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Все комментарии
Serjinho
Serjinho ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
22 августа 2016 в 16:51
лол, что за список нонеймов?)
Sem25
Sem25 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
22 августа 2016 в 16:46
В этом все и дело. Не заплати Зенит столько Кокорину, либо Кокорин бы зашевелился, либо на его месте молодой заиграл. Теперь с таким контрактом, он играть будет...как и Дзюба.
Sem25
Sem25 ответ pomor45 (раскрыть)
22 августа 2016 в 16:45, ред.
Это абсолютно любой клуб РФПЛ. И дело даже не столько в партнерах, сколько в соперниках. Даже в Уфе играя против Халка, Витселя, Гарая...приобретаешь бесценный опыт.
Я хожу на матчи фнл, это болото. Ярких игроков просто нет. Уровень весьма средний. Те, кто туда попал: Обухов, Козлов, Шейдаев, Базелюк, Чернов, Гулиев, Мелкадзе...как и Гасилин, все пока там и завязли. Уверен, что каждый из этих ребят мог бы стать приличным футболистом.
Даже не представляю в чем выход из замкнутого круга. Каждый год одно и тоже - масса надежд, на выходе - Кокорин самый молодой и талантливый... уже лет пять. Возможно надо расширять РФПЛ до 18-20 команд. Надеяться на то, что за бугром у молодых попрет, я бы не стал. Там своей молодежи хватает. Наших продвигать никто не будет.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Хороший Малый (раскрыть)
22 августа 2016 в 16:23
Соловьев, тоже радовался переходя в Зенит , а теперь признает , что вляпался по полной. По сути сам у себя украл карьеру, по крайней мере 3-5 лет точно в трубу. Но возможно , что мы его как подающего надежды потеряли.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ pomor45 (раскрыть)
22 августа 2016 в 16:16
Уж лучше ползающий по полю окончательно завядший Кокорин, причем ползает он за бешенные бабки, чем молодой перспективный паренек и необязательно именно Гасилин.
pomor45
pomor45 ответ Sem25 (раскрыть)
22 августа 2016 в 16:07
На приличном уровне? Это где?
Sem25
Sem25 ответ pomor45 (раскрыть)
22 августа 2016 в 15:45
Чушь? Не разглядели? Вы хоть понимаете. что говорите? Шахтер играл в финале юношеской ЛЧ с Зинченко. Более того, Зинченко входил в 10-ку самых талантливых игроков 1996 г.р. в Европе.
Еще раз. Одно дело, когда у таких как: Зинченко, Дзагоев, Головин...есть возможность играть на приличном уровне, и совсем другое, когда такой возможности нет. Тогда и продавать будет некого и некуда. А такой возможности у молодых и не будет, когда в клуб берут игроков со стороны на большие контракты. И это не только проблема Зенита. Мы так Смолова потеряли, но давали ему возможность играть в том же Урале, от того он и "уцелел". Панюков - тот же случай, но у него не было таланта Смолова, Шейдаева, Гасилина...
pomor45
pomor45 ответ Sem25 (раскрыть)
22 августа 2016 в 15:34
"Удачный" пример. Зинченко в Шахтёре не разглядели, а увидели в Уфе, о котором МС никакого понятия не имеет? Чушь? Это просто стечение обстоятельств, которым помог скандал вокруг его перехода, поднятый хохлами. Я же говорю о системе выращивания продукции на продажу, т.е. о бизнесе, а не о выращивании дачником картошки для собственного употребления (адаптации, по-твоему). А оставлять лучших себе, или и их продавать, - это уже по финансовой ситуации. Мы же привыкли на кормление владельцев, балующихся футболом от жиру, или, что ещё гаже, из бюджета, как тот же всех восхищающий Ростов.
Sem25
Sem25 ответ pomor45 (раскрыть)
22 августа 2016 в 14:52
Это сложная тема, не все так однозначно. Тот же Зинченко котировался не выше Гасилина. Но он пробился в основу Уфы, а для этого ушел из Шахтера. Не сделай он этого, был бы сейчас в МС?
С Головиным вообще другая ситуация. Это тот же случай, что и с Дзагоевым. Когда берут талантливого парня, ставят в состав и помогают ему.
В Зените свой путь, вернее его отсутствие в подготовке(адаптации) молодых. Может и правда есть смысл отпускать ребят за небольшие деньги?
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
22 августа 2016 в 14:20
Ты действительно лучший ваня из всех ваней. Просто персонаж из русской сказки. У тебя менталитет дачника, выращивающего картошку для собственного употребления.
pomor45
pomor45
22 августа 2016 в 14:16
Главное в том, что в Зените слишком высокая конкуренция и даже те великолепные воспитанники, которые в других клубах нарасхват, не всегда её выдерживают. И это нормальный европейский процесс выращивания игроков на продажу в деле повышения самоокупаемости клуба и повышения его покупной способности. Главное, продавать как можно выгоднее, а это можно только за границу богатым клубам - наши все поголовно эконом-класса - а вот тут как раз и сказывается, что уровень воспитания ещё недостаточно высок, иначе тот же Гасилин был бы выкуплен самим Шальке, где он был в аренде, а не отправлен обратно в Зенит. Тут нам ещё расти и расти до тех же Андерлехта с Аяксом, продающим ежегодно чуть ли не половину игроков в топ-клубы.
Sem25
Sem25 ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
22 августа 2016 в 14:13
Кроме жалобы ничего не заслуживаешь. А ко врачу сходи, лишним не будет.
Еще одно. А "юзер" это кто? Тот кто Динамо в фнл поддерживает, или тот, кто "топит" за Локомотив, а потом за Зенит? Поменьше бы таких персонажей как ты на всея Руси. А лучше, вообще не надо. Свободен на сегодня!
Sem25
Sem25 ответ alfranza (раскрыть)
22 августа 2016 в 14:09
В фнл точно не надо. Нечего там делать, поверь. Хожу на игры, скрепя сердцем. Нет там никаких "очищений", это все бред.
alfranza
alfranza ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
22 августа 2016 в 14:05
Не тебе указывать куда мне лезть, вот уж точно.
alfranza
alfranza ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
22 августа 2016 в 14:04
Потому что болельщики Зенита все рабы, они так рады выкладывать свои кровные за хреновый футбол, который сейчас показывает Зенит. Да давно ясно что без халка Зенит дно, что он и показывает в матчах. Две паршивые атаки за матч, миллер доволен что кокора в носу ковыряет, а болельщики вроде тебя только прославляют честное типа имя газпрома. Газпромские прихвостни вообще не знают что такое футбол, они думают что это их имя на страницах желтой прессы. Да, я болельщик Зенита, но я хочу чтобы Зенит отправился в ФНЛ, там ему место со всем его гонором и пафосом. Ни гроша больше не потрачу на это быдло. Ты можешь тратить, но указывать мне куда идти тебе явно не светит, дорогуша!
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
22 августа 2016 в 14:04
На своих бы взглянул, сколько их гуляет на чужбине. Свежий пример, Караваев. И это при том, что Слуцкий жалуется на нехватку игроков, а в Зените их с избытком.
Sem25
Sem25 ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
22 августа 2016 в 14:02
Ничего нового, все тот же дешевый троллинг. Как ты еще от себя не устал? Просто удивительно. Если это по зову сердца, стоит посетить врача.
Sem25
Sem25
22 августа 2016 в 13:44
"Зенит всея Руси":
И тут понятно, что каждый вменяемый футболист стремится сбежать из Динамо, и не существует способа доказать, что гнилое это цветущее -- как бы вы ни старались.

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Вот ведь что странно, от "цветущего" убегают, да еще и гражданство собираются менять! Шейдаев не даст соврать.

"Цветущее", уже после известных событий в экономике страны, подписывает Дзюбу на ПЯТЬ!!! лет, который "цветет" теперь вместе с Кокориным и Юсуповым. Но ни один газпромовский глор(а перекрашенный болельщик Локомотива тем более), никогда не выйдет из своей параллельной реальности. Зачем? В ней комфортнее!
Мурат Саитов
Мурат Саитов
22 августа 2016 в 13:29
правильно сделает
alfranza
alfranza ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
22 августа 2016 в 13:28
Судя по всему Зениту нужен Кокорин, эта ментовская бездарность, а Гасилин так, чтобы был. Как это сейчас все у Газпрома.
alfranza
alfranza ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
22 августа 2016 в 13:26
Потому что Газпром портит все. Видимо как раз лавры Спартака не дают покое, тоже хочет на дно русского футбола.
Дибала
Дибала
22 августа 2016 в 13:20
а это кто?
nikolah
nikolah
22 августа 2016 в 12:54
Cудя по тому как играет Клакорин,то стоит уже усадить его на лавку,а Леху в основу
Sem25
Sem25 ответ kirjuhaaa (раскрыть)
22 августа 2016 в 12:54
Спасибо за адекватное мнение. "Юга" будет сложно пристроить, вообще не понял, для чего его подписали. А вот Зуев толковый парень. Если не путаю, во всех возрастах по юношам в сборной играл. Но ты же видишь, очень странная кадровая политика у Зенита. Считаю смешным, когда Кержакова не пускают на клубную базу, но не отпускают в клубы РФПЛ. Нам бы он точно пригодился в прошлом сезоне. Зуева будет жаль. Не уверен, что он устроит Ростов, но есть же газпромовский "Оренбург"!
Хороший Малый
Хороший Малый
22 августа 2016 в 12:45
Радует что остается в Зените.
kirjuhaaa
kirjuhaaa ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
22 августа 2016 в 12:44
Соснин,Башкиров,Ионов еще. Из воспитанников Зенита, которые не старше 27 лет, можно собрать сборную игроков, играющих в командах РПЛ(но только не в родном клубе) в основах.
kirjuhaaa
kirjuhaaa ответ Sem25 (раскрыть)
22 августа 2016 в 12:42
Я с тобой согласен. Но глядя на беспомощьность Маурисио(Юсупова в том числе) и Кокорина в нападении, Могилевец и Гасилин не испортили бы игры, а может даже и улучшили бы. Хотя с точки зрения развития молодых футболистов в России, я был бы только за, если бы эти 2 футболиста перешли бы в Ростов, точнее Паша бы там остался, а Гасилиным вроде как интересовался этот клуб. От туда им легко было бы попасть в сборную. Да и Зеува или серба (центр.защиников из Зенит-2) можно было бы в Ростов в командировку отправить.
Sem25
Sem25 ответ kirjuhaaa (раскрыть)
22 августа 2016 в 12:28
Гасилина нельзя сравнивать даже с Джорджевичем. Не потому, что он хуже, а потому что не играл он на этом уровне. Возможно он даже лучше, но этого никто не знает. А может и не узнает, всякое с молодыми случается, они ведь нестабильны.
Могилевец был в Ростове на своем месте(кстати, прилично смотрелся, на Динамо-Ростов я был). В Зените он заново должен всем доказать свою состоятельность. Как знать, справится ли он с такой конкуренцией?
alfranza
alfranza
22 августа 2016 в 12:23
Ну, да, а давайте испортим карьеру еще одному молодому и перспективному футболисту! Газпром ты зажрался!
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответ Санчо Панса (раскрыть)
22 августа 2016 в 12:15
Ага, чисто зенитовский подход - парень, достойный играть в РПЛ, но гарантированно не попадающий в "основу" Зенита, нехай тухнет в ФНЛ, чем прогрессирует в других клубах ПЛ... А потом мы удивляемся отсутствию молодого пополнения.
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