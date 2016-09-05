Сёмин: «У „Локомотива“ есть понимание того, как надо играть со „Спартаком“»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что железнодорожники удачно провели трансферную кампанию, а также сказал, что знает, как играть против «Спартака»:
«Нам требовались футболисты на позиции, где нужно было добавить конкуренции. К тому же не всегда основным игрокам не было даже альтернативы. Пригласив новичков в каждую линию, кроме вратарской, мы свои задачи на данном этапе решили. Тем более уже в ближайших матчах новые футболисты будут очень кстати. Допускаю, что травма надолго вывела из строя Дмитрия Тарасова. Но у нас теперь есть Игорь Денисов.
Предстоящий матч? У нас понимание, как надо играть со „Спартаком“ есть. Но футболистам скажем об этом за день до игры».
А тут Спартак! Будет отличный матч! Красивого всем футбола и без судейских ошибок!!!
А тут Спартак! Будет отличный матч! Красивого всем футбола и без судейских ошибок!!!
Пусть даже красную получит в концовке.Может для этого и брали,чтоб постоянная замена краснокнижнику была.
Вместо Ещенко Макеев отыграет.Он хоть и туповатый,но на 90 минут может безошибочно хватить.Иначе поедет за Паршивлюком грузить люминий.Денисов и Тарасов одного поля ягода.Тарасов на сегодня даже более шустрый.А уж Самедов-то от Комбарова не убежит.
Пусть даже красную получит в концовке.Может для этого и брали,чтоб постоянная замена краснокнижнику была.
Вместо Ещенко Макеев отыграет.Он хоть и туповатый,но на 90 минут может безошибочно хватить.Иначе поедет за Паршивлюком грузить люминий.Денисов и Тарасов одного поля ягода.Тарасов на сегодня даже более шустрый.А уж Самедов-то от Комбарова не убежит.
в исполнении всё дело
в исполнении всё дело
Семин посмотрел матч Спартак - АЕК?
Семин посмотрел матч Спартак - АЕК?