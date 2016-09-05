Сёмин: «У „Локомотива“ есть понимание того, как надо играть со „Спартаком“»

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05 сентября 2016, 12:01

Главный тренер «Локомотива» считает, что железнодорожники удачно провели трансферную кампанию, а также сказал, что знает, как играть против «Спартака»:

«Нам требовались футболисты на позиции, где нужно было добавить конкуренции. К тому же не всегда основным игрокам не было даже альтернативы. Пригласив новичков в каждую линию, кроме вратарской, мы свои задачи на данном этапе решили. Тем более уже в ближайших матчах новые футболисты будут очень кстати. Допускаю, что травма надолго вывела из строя Дмитрия Тарасова. Но у нас теперь есть Игорь Денисов.

Предстоящий матч? У нас понимание, как надо играть со „Спартаком“ есть. Но футболистам скажем об этом за день до игры».