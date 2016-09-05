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Сёмин: «У „Локомотива“ есть понимание того, как надо играть со „Спартаком“»

05 сентября 2016, 12:01

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что железнодорожники удачно провели трансферную кампанию, а также сказал, что знает, как играть против «Спартака»:

«Нам требовались футболисты на позиции, где нужно было добавить конкуренции. К тому же не всегда основным игрокам не было даже альтернативы. Пригласив новичков в каждую линию, кроме вратарской, мы свои задачи на данном этапе решили. Тем более уже в ближайших матчах новые футболисты будут очень кстати. Допускаю, что травма надолго вывела из строя Дмитрия Тарасова. Но у нас теперь есть Игорь Денисов.

Предстоящий матч? У нас понимание, как надо играть со „Спартаком“ есть. Но футболистам скажем об этом за день до игры».

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Сёмин Юрий 
Источник: sportsdaily.ru
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Все комментарии
savalesha
savalesha
05 сентября 2016 в 17:45
Главное,чтобы матч хорошим получился,боевой и без судейских ляпов.
Санчо Панса
Санчо Панса
05 сентября 2016 в 17:44
Обнадеживает, конечно! И пусть все тренерские задумки Палыча его подопечные воплотят на поле) Возвращение на тренерский пост и выигрыш у временного лидера РПЛ - это будет классное начало, чего уж там скрывать!
TihonAlt
TihonAlt
05 сентября 2016 в 17:40
Я не понял, ему Каррера уже прислал план на игру?:)
DVOK68
DVOK68
05 сентября 2016 в 17:26
Хорошо Палыч.Тем интереснее будет.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
05 сентября 2016 в 17:11
А исполнители этого понимания есть?
Argentino78
Argentino78
05 сентября 2016 в 16:22
У самого Спартака,еще нет понимания,как он будет играть с Локомотивом,а у них уже есть?
Р О С С И Я
Р О С С И Я
05 сентября 2016 в 15:59
удачи Палыч
Alex-Dyst
Alex-Dyst ответ Дима Головашич (раскрыть)
05 сентября 2016 в 15:52
Иди умойся малек)
Дима Головашич
Дима Головашич ответ Alex-Dyst (раскрыть)
05 сентября 2016 в 15:45
Говнище своё собери.После матча будешь раскидываться.
Палыч82
Палыч82 ответ Дима Головашич (раскрыть)
05 сентября 2016 в 15:41
Ольга Юрьевна, перелогиньтесь,) Юрий Павлович всю жизнь в футболе, сам знает как и когда действовать,)
Vladimir808
Vladimir808
05 сентября 2016 в 14:45
Старый Машинист-- Палыч!!! Смажет колесные пары, подбросит в топку уголька, оденет нового ,,Петушка", и в бой!!!
А тут Спартак! Будет отличный матч! Красивого всем футбола и без судейских ошибок!!!
Alex-Dyst
Alex-Dyst ответ Дима Головашич (раскрыть)
05 сентября 2016 в 14:26
Что уже переживаешь? Не бойся, сильно не унизим. Локо в этом матче выбьет из Спартака всю эйфорию, чтоб не зазнавались))
Oigen
Oigen
05 сентября 2016 в 14:17
Знать и успешно использовать вещи разные. Думаю, что будет результативная ничья.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответ Didika2016 (комментарий удален) (раскрыть)
05 сентября 2016 в 14:13
А в матче с АЕКом то же желал удачи?
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответ nahan (раскрыть)
05 сентября 2016 в 14:01
И не только он знает.
nahan
nahan
05 сентября 2016 в 13:42
Шпалыч знает как прищемить хрюшек...
Сергей Саныч
Сергей Саныч
05 сентября 2016 в 13:24, ред.
С нашими потерями вообще проблем не вижу.Вместо одного костолома выйдет новый.
Пусть даже красную получит в концовке.Может для этого и брали,чтоб постоянная замена краснокнижнику была.
Вместо Ещенко Макеев отыграет.Он хоть и туповатый,но на 90 минут может безошибочно хватить.Иначе поедет за Паршивлюком грузить люминий.Денисов и Тарасов одного поля ягода.Тарасов на сегодня даже более шустрый.А уж Самедов-то от Комбарова не убежит.
TURBO 84
TURBO 84
05 сентября 2016 в 13:06
Пусть победит сильнейший. Покажите красивую игру.
112910415
112910415
05 сентября 2016 в 13:02
так и Каррера в курсе ваших повадок: : не гнаться за контролем мяча, обороняться внимательно, выбрасываться в быстрые контратаки...
в исполнении всё дело
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
05 сентября 2016 в 13:00
Надо просто обыграть спартак, команду-середняка.
protest70
protest70
05 сентября 2016 в 12:58
воена выпустили?
ufos73
ufos73
05 сентября 2016 в 12:52
Стоим автобусом, иногда бежим в контратаку, максимум человек 5, и молимся на судей и стандарты )))
Alex 85
Alex 85
05 сентября 2016 в 12:41
У спартака то посерьёзней потеря в этом матче чем какой-то Тарасов,Фернандо и Ещенко дисквалифицированы.
brooks
brooks
05 сентября 2016 в 12:41, ред.
Сёмин: Скажу за день до игры. Потому что если сказать игрокам раньше, они к игре всё позабывают.
Alex 85
Alex 85
05 сентября 2016 в 12:38
Это Ротенбергом они усилились помимо Денисова? И возникает вопрос,на сколько его будет выпускать Сёмин.Бердыев ему тайм давал поиграть,Черчесов тоже.Как папа решит.
Супервайзер
Супервайзер ответ Дима Головашич (раскрыть)
05 сентября 2016 в 12:37
Семин: " Гинер обещал за свой счет договориться с судьями, но точно скажу только за день до игры, судья нынче пошел "продажная"".
EAGinLE
EAGinLE
05 сентября 2016 в 12:34
Удачи Спартак и победы .
Spartak_Rulit
Spartak_Rulit
05 сентября 2016 в 12:29
Семин хитрый лис. Каррере нужно будет серьезно подготовиться. Вперед Спартак!!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
05 сентября 2016 в 12:27
Семину удачи! Пора Локомотиву выходить в Еврокубки, от тарасовских только АЕКается после Лиги Европы.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
05 сентября 2016 в 12:15
Сёмин: «У „Локомотива“ есть понимание того, как надо играть со „Спартаком“»

Семин посмотрел матч Спартак - АЕК?
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