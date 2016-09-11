Кутепов: «Играть на ноль — хорошая привычка»

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11 сентября 2016, 20:20

Защитник «Спартака» поделился впечатлениями о матче шестого тура РФПЛ с «Локомотивом», завершившемся победой «красно-белых» со счетом 1:0:

«Самым тяжелым моментом была, наверное, концовка второго тайма. Мы немножко подсели, играли на удержание счета. Хорошо, что выдержали. У „Спартака“ никогда нет в планах отдавать мяч, мы всегда хотим вести игру. Но раз так получилось, ничего страшного. Играть на ноль — хорошая привычка. Но она может в любой момент оборваться. Но мы этот момент будем дальше и дальше отодвигать», — сказал игрок.