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Кутепов: «Играть на ноль — хорошая привычка»

11 сентября 2016, 20:20

Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился впечатлениями о матче шестого тура РФПЛ с «Локомотивом», завершившемся победой «красно-белых» со счетом 1:0:

«Самым тяжелым моментом была, наверное, концовка второго тайма. Мы немножко подсели, играли на удержание счета. Хорошо, что выдержали. У „Спартака“ никогда нет в планах отдавать мяч, мы всегда хотим вести игру. Но раз так получилось, ничего страшного. Играть на ноль — хорошая привычка. Но она может в любой момент оборваться. Но мы этот момент будем дальше и дальше отодвигать», — сказал игрок.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
12 сентября 2016 в 05:51
К хорошему всегда быстро привыкаешь) Ну ничего, вечно так не будет продолжаться! Любая сухая и беспроигрышная серия имеет свойство заканчиваться.
Miaf
Miaf
11 сентября 2016 в 22:09
Кутепов растет как профессионал.
Блоссия
Блоссия
11 сентября 2016 в 22:00
Кутепов играл сегодня самозабвенно.
-Spartanec-
-Spartanec-
11 сентября 2016 в 21:45
Так держать, Илья!
112910415
112910415
11 сентября 2016 в 20:50
одобряем
Spartak_Rulit
Spartak_Rulit
11 сентября 2016 в 20:46
Илюха молодец отлично отыграл, а какие шикарные длинные передачи раздавал... конфетка)
Cannonball
Cannonball
11 сентября 2016 в 20:35
Главное не поймать звёздочку. Огрехов ещё огромное множество. Но прогресс виден. Да и фортуна пока на стороне красно-белых.
mat73
mat73
11 сентября 2016 в 20:33
Отличная привычка, надо сказать!
RDeanW
RDeanW
11 сентября 2016 в 20:29
главное продолжать прогрессировать, и тогда он вполне может стать цементом обороны на домашнем чм
phantom-k
phantom-k
11 сентября 2016 в 20:28
не хочется перехваливать. но перспектива у Ильи имеется. удачи ему и без травм.
makkie
makkie
11 сентября 2016 в 20:27
Илюша растет не по дням, а по часам... как тесто на дрожжах!
Сегодня просто образцово отыграл, все вычищал, Хенти с гоффном съел, Локо почти ничего не создал. Так держать!
Кlassе
Кlassе
11 сентября 2016 в 20:22
Илюха растёт не по дням, а по часам. Есть надежда, что наконец-то появится достойный ЦЗ в сборной.
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