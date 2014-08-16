Савичев: «Была установка побеждать»

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев прокомментировал победу над «Уралом» в 4-м туре РПЛ.
«Была установка побеждать, – сказал Савичев в эфире телеканала „Наш Футбол“. – Победили за счет самоотдачи и огромного желания. Спасибо болельщикам за поддержку. Играли дисциплинированно. Все могло повернуться по-другому. Игроки доказали, что могут забивать».
«Была установка побеждать, – сказал Савичев в эфире телеканала „Наш Футбол“. – Победили за счет самоотдачи и огромного желания. Спасибо болельщикам за поддержку. Играли дисциплинированно. Все могло повернуться по-другому. Игроки доказали, что могут забивать».