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Моуриньо: «Не думаю, что слухи об интересе „Реала“ влияют на Де Хеа»

12 апреля 2017, 21:02

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал слухи о том, что голкипер «красных дьяволов» Давид Де Хеа летом может перейти в «Реал»:

«Меня не интересуют эти спекуляции. Думаю, и игроку не стоит попадать под влияние этих слухов, потому что у нас впереди очень важные матчи. В Премьер-Лиге для нас важна каждая игра. Проигрываем — практически теряем шансы на попадание в топ-4. Поражение в Лиге Европы тоже может обернуться проблемами, поэтому в каждом матче мы должны быть предельно сосредоточены.

Не думаю, что у Давида есть с этим проблемы. Конец сезона — то время, когда игрок может думать о своем будущем».

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СайфуЛлаh
СайфуЛлаh
12 апреля 2017 в 21:05
Перейдет Де Хеа в Реал..Как бы Маур не кипешевал)
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