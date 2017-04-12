Моуриньо: «Не думаю, что слухи об интересе „Реала“ влияют на Де Хеа»

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12 апреля 2017, 21:02

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал слухи о том, что голкипер «красных дьяволов» летом может перейти в «Реал»:

«Меня не интересуют эти спекуляции. Думаю, и игроку не стоит попадать под влияние этих слухов, потому что у нас впереди очень важные матчи. В Премьер-Лиге для нас важна каждая игра. Проигрываем — практически теряем шансы на попадание в топ-4. Поражение в Лиге Европы тоже может обернуться проблемами, поэтому в каждом матче мы должны быть предельно сосредоточены.

Не думаю, что у Давида есть с этим проблемы. Конец сезона — то время, когда игрок может думать о своем будущем».