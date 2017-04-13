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Хеведес: «„Аякс“ - это громкое имя в международном футболе»

Матч: АяксАякс-:-Шальке-04Шальке-04
Начало матча: Сегодня, 22:05
Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Заграница: мнение, Хеведес Бенедикт
Сегодня, 08:58 | Источник: UEFA.com | Редакция: Роман Мельник

Защитник «Шальке-04» Бенедикт Хеведес поделился ожиданиями от первого матча четвертьфинала Лиги Европы с «Аяксом»:

«„Аякс“ - это громкое имя в международном футболе, клуб с богатой историей. Амстердам не так далеко от Гельзенкирхена, так что многие болельщики отправятся на выезд. Нам противостоит молодая и талантливая команда, но мы постараемся сыграть на максимуме своих возможностей. Очень важно хорошо провести первую игру в Нидерландах и добиться приемлемого результата перед ответной встречей.

Полагаю, мы в этом сезоне добились заметного прогресса, пусть наше положение в Бундеслиге этого и не отражает. Команду преследуют травмы, к этому нужно уметь приспосабливаться. Мы долго играли в три защитника, а сейчас действуем в четыре. Стараемся играть смело и страстно. Порой делаем ставку на контратаки и быстро переходим из обороны в атаку. Нужно продолжать в том же духе и вновь проявить себя в Лиге Европы».

Напомним, матч обслужит российская бригада арбитров.

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