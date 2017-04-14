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ЦСКА интересуется нигерийским форвардом «Аустрии» Кайоде

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, ЦСКА, Аустрия В, Одежайи Кайоде
Сегодня, 02:37 | Источник: owngoalnigeria.com | Редакция: Павел Молочный

ЦСКА проявляет интерес к 23-летнему нападающему «Аустрии» и сборной Нигерии Оларенваджу Кайоде. По информации источника, скауты «армейцев» наблюдали за игрой форварда в матче Нигерия - Сенегал (1:1). Отмечается, что трансфер может состояться уже этим летом. В то же время, каких-либо попыток переговоров с австрийским клубом ЦСКА пока не предпринимал.

В текущем сезоне Кайоде забил десять мячей в 26 матчах за «Аустрию». В составе венской команды он выступает с 2015 года. Ранее футболист играл за швейцарский «Люцерн» и израильский «Маккаби» (Нетания).

Напомним, вчера стало известно, что московский клуб заинтересован в продлении контрактов с защитниками Сергеем Игнашевичем, а также Василием и Алексеем Березуцкими.

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