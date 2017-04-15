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Бабаев: «Кайоде действительно входит в трансферный список ЦСКА»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Бабаев Роман , Одежайи Кайоде
Сегодня, 04:55 | Источник: Championat.com | Редакция: Павел Молочный

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил информацию о том, что клуб интересуется нападающим «Аустрии» и сборной Нигерии Оларенваджу Кайоде:

«Кайоде действительно входит в расширенный трансферный список ЦСКА, но переговоров с ним мы не ведём на данный момент. Это лишь одна фамилия из достаточно большого списка. Но это не значит, что мы собираемся расставаться с кем-то из нынешних нападающих».

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