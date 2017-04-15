Бабаев: «Кайоде действительно входит в трансферный список ЦСКА»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил информацию о том, что клуб интересуется нападающим «Аустрии» и сборной Нигерии Оларенваджу Кайоде:

«Кайоде действительно входит в расширенный трансферный список ЦСКА, но переговоров с ним мы не ведём на данный момент. Это лишь одна фамилия из достаточно большого списка. Но это не значит, что мы собираемся расставаться с кем-то из нынешних нападающих».