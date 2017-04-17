Балажиц: «Приехав на Украину, я будто вернулся на 20 лет назад»

Словенский центральный защитник «Урала» Грегор Балажиц вспомнил о временах, когда он защищал цвета львовских «Карпат». Также Балажиц сравнил российский и украинский чемпионат. Защитник присоединился к «Уралу» в декабре прошлого года.

«Честно скажу, что на Украину не хотел ехать. Но в Словении в том клубе, где я играл, последние полгода не платили зарплату. В Словении такой закон в профессиональном футболе: ты каждый месяц должен платить налоги. А если зарплаты нет, то как быть? В тот момент моя игра понравилась скауту „Карпат“. Надо было думать о своей жизни, о финансах, поэтому я поехал играть на Украину. Мог попросить деньги у родителей, но хотел самостоятельно зарабатывать.

Я был молодым футболистом, и мне больше подходил техничный футбол. А в чемпионате Украины было много борьбы. Но тогда там был сильный чемпионат. Первый год мне было тяжело привыкнуть. Тяжело было привыкнуть и к бытовой жизни. Если сравнивать с Европой, то было ощущение, что вернулся на 20 лет назад. Мне всё казалось странным. Но потом адаптировался и к футболу, и к жизни. Львов – красивый город. У меня там остались друзья.

Там в магазинах были продукты низкого качества. Инфраструктура там другая, дороги вообще… Прилетел во Львов, увидел аэропорт, как у нас вокзал (смеётся). Подумал: „Что это такое?“ Сумки бросали куда попало. Я как будто попал в другой мир. Однажды, когда у нас шла череда неудачных матчей, к нам на тренировку пришли болельщики. Они принесли зарезанного барана. Вот так вот. Там у людей совсем другой менталитет. Он сильно отличается от европейского. К этому тоже надо привыкнуть.

На Украине у меня была своя машина со словенскими номерами. Полицейские меня постоянно останавливали, что-то выдумывали, требовали платить деньги. „Чудили“ только так! Иногда меня проверяли на наличие в крови алкоголя. Надо было просто дыхнуть в лицо полицейскому. Раньше такого не видел (смеётся).

Чемпионаты Украины и России? Думаю, это очень похожие чемпионаты. Менталитет в футболе Украины и России одинаковый. Мне трудно назвать какие-то отличия. Поэтому мне не надо адаптироваться в чемпионате России, потому что четыре года играл на Украине».