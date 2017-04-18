Джанашия: «Ел собачье мясо и скинул 8 килограмм за неделю»

Бывший игрок «Локомотива» Заза Джанашия рассказал, как в свое время ему удалось серьезно сбросить вес всего за одну неделю.

«Скинул как-то 8 килограмм за неделю. 78 осталось. Ужас. Диета? Собачье мясо. Серьезно! Меня вроде хотели продать в Южную Корею, но, как сейчас понимаю, на самом деле просто обманули. Хотели, наверное, чтобы я похудел на местных методиках. В Корее, во-первых, тренировки жесткие, а во-вторых, допустимо только определенное меню. Самым аппетитным был стейк из собачьего мяса.

Никогда бы не думал, что собачки Чао-Чао, или как там породу называют, могут быть такими вкусными. Их специально разводят же: вроде обычное мясо, а на самом деле полезное и диетическое. 40 долларов стоило, но я его ел-ел, а вес уходил. Корейцы даже суетиться начали: „Вот, контракт, подписывай“. Я говорю: „Стоп, ребята, куда подписывай, я в „Локо“ слетаю сначала, бумаги заберу“. В общем, вернулся, а меня вместо Кореи сразу увозят на сбор в Сочи».

Ранее Джанашия вспомнил о работе под руководством Юрия Семина.