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Джанашия: «Сёмин ходил с игроками на „бухачи“. Так он создавал в „Локо“ семью»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Локомотив М, Семин Юрий
Сегодня, 07:56 | Источник: Championat.com | Редакция: Павел Молочный

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия, выступавший за клуб с 1996 по 2001 год, рассказал о том, какие порядки были в команде при Юрии Сёмине, который и сейчас возглавляет «Локо»:

«Мы и в „Локо“ пили. Сёмин и Филатов так создавали из команды семью. Если вдруг вничью сыграли с каким-то слабым соперником или на тренировках начинали уставать друг от друга, ругаться, катиться грубо, то Сёмин сразу свистел: „Так, собираем жён, детей – и все на базу, режем барашка“. Чтобы всем вместе собраться, выпить, подружиться друг с другом и уехать довольными домой. На следующий день зато возвращаешься на базу и думаешь: „Как мы вообще могли бесить, „убивать“ друг друга?“

Сёмин реально семью делал – она у него на дружбе и доверии строится. Он с нами же и ходил. Понимаете, это сейчас футболист на стадион на машине может приехать, а нас за три дня до матчей на базе закрывали. Мы вкалывали там, как лошади, и мечтали хорошо сыграть, чтобы одну ночь после этого нормально отдохнуть. Но так как на „бухачи“ ходили вместе с Палычем, то проблем и конфликтов не было. Мы чувствовали свободу, но на самом деле были под контролем. То есть ты мог делать на выходных, что хочешь, но если приходил на тренировку с похмелья или с лишним весом, то попадал на штраф — 100 баксов за килограмм».

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