Васин: «Уверенность в Акинфееве есть всегда»

Защитник ЦСКА Виктор Васин прокомментировал выездную победу над «Уфой» в 24-м туре РФПЛ (2:0) и игру голкипера «армейцев» Игоря Акинфеева, отразившего пенальти:

«Непростая победа, здесь нелегко играть. Ключевой момент – спасение Акинфеева после пенальти. Мы не перестраивались, но игра поменялась. Если бы „Уфа“ забила, игра бы вряд ли поменялась, но равный счёт лучше, чем 0:1. Такая мысль пробежала, но была уверенность во вратаре, она у нас всё время есть, где-то чувствовали, что Игорь может отбить.

Как изменилась „Уфа“ за полгода? Многое из того, что было, осталось. По-прежнему организованно команда играет в обороне, понимали, что непросто будет атаковать.

Есть ли шансы догнать „Спартак“? Мы стараемся смотреть, прежде всего, на свои матчи, а на календарь будем потом смотреть. За „Спартаком“, конечно, продолжаем погоню, сейчас просто надо выигрывать каждую игру».