«Милан» - «Эмполи»: стартовые составы
Сегодня, 15:11 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Обнародованы стартовые составы команд на матч 33-го тура Серии А «Милан» - «Эмполи».
«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Сапата, Палетта, Де Шильо, Пашалич, Соса, Фернандес, Сусо, Лападула, Деулофеу.
«Эмполи»: Скорипски, Лаурини, Беллуски, Барба, Маури, Паскуаль, Дуасси, Кроче, Эль-Каддури, Тиам, Мчедлидзе.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
В прошлом туре «Милан» сыграл вничью с «Интером» (2:2).
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