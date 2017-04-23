Матч «Лион» - «Монако» начнется на 15 минут позже из-за выборов президента Франции

Сегодняшний матч 34-го тура Лиги 1 «Лион» - «Монако» начнется на 15 минут позже запланированного времени из-за первого тура президентских выборов во Франции. Перенести начало встречи попросил Canal +, владеющий правами на телетрансляцию. Таким образом, матч начнется в 22:15 мск.

Напомним, что и «Лион», и «Монако» до сих пор продолжают борьбу в еврокубках. «Ткачи» сыграют в 1/2 финала Лиги Европы с «Аяксом», а монегаски - в полуфинале ЛЧ с «Ювентусом».