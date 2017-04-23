Гризманн прекратил интервью после вопроса о его будущем
Сегодня, 10:38 | Источник: As.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн в очередной раз дал понять, что очень устал от вопросов касательно его будущего. Накануне француз забил победный гол в игре с «Эспаньолом», а после матча согласился на традиционное флеш-интервью. Однако один из вопросов журналиста вывел Гризманна из себя.
- Вы уже много раз говорили, что счастливы здесь, но не знаете, что произойдет. Ваше мнение на данный момент не изменилось или вы уверены, что останетесь в «Атлетико»?
- Я больше не хочу об этом говорить.
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