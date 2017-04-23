«Сассуоло» - «Наполи»: стартовые составы
Сегодня, 12:49 | Источник: Твиттер ФК "Наполи" | Редакция: Дмитрий Кристя
Стали известны стартовые составы команд на матч 33-го тура Серии А «Сассуоло» - «Наполи».
«Сассуоло»: Консильи, Ачерби, Каннаваро, Делль`Орко, Лирола, Данкан, Сенси, Берарди, Пеллегрини, Рагуза, Дефрель.
«Наполи»: Рейна, Альбиоль, Стринич, Хисай, Кулибали, Мертенс, Аллан, Кальехон, Гамшик, Инсинье, Жоржиньо.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
Накануне нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье поставил подпись под новым трудовым соглашением с «партенопейцами».
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