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«Сассуоло» - «Наполи»: стартовые составы

Матч: СассуолоСассуоло0 : 0НаполиНаполи
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 12:49 | Источник: Твиттер ФК "Наполи" | Редакция: Дмитрий Кристя

Стали известны стартовые составы команд на матч 33-го тура Серии А «Сассуоло» - «Наполи».

«Сассуоло»: Консильи, Ачерби, Каннаваро, Делль`Орко, Лирола, Данкан, Сенси, Берарди, Пеллегрини, Рагуза, Дефрель.

«Наполи»: Рейна, Альбиоль, Стринич, Хисай, Кулибали, Мертенс, Аллан, Кальехон, Гамшик, Инсинье, Жоржиньо.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

Накануне нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье поставил подпись под новым трудовым соглашением с «партенопейцами».

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