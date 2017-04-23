Фанаты «Челси» окружили автомобиль Лэмпарда и скандировали его имя

Бывший игрок «Челси» Фрэнк Лэмпард по-прежнему пользуется бешеной популярностью и любовью у фанатов «синих».

Лэмпард посетил вчерашний матч полуфинала Кубка Англии «Челси» - «Тоттенхэм» (4:2), где работал в качестве приглашенного эксперта от BBC. По окончании поединка легендарный игрок «Челси» сел в свой автомобиль, который сразу же обступила толпа поклонников. Фанаты несколько минут не давали Лэмпарду уехать, скандируя его имя.

Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 год.