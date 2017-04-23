Фанаты «Челси» окружили автомобиль Лэмпарда и скандировали его имя
Сегодня, 10:51 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
Бывший игрок «Челси» Фрэнк Лэмпард по-прежнему пользуется бешеной популярностью и любовью у фанатов «синих».
Лэмпард посетил вчерашний матч полуфинала Кубка Англии «Челси» - «Тоттенхэм» (4:2), где работал в качестве приглашенного эксперта от BBC. По окончании поединка легендарный игрок «Челси» сел в свой автомобиль, который сразу же обступила толпа поклонников. Фанаты несколько минут не давали Лэмпарду уехать, скандируя его имя.
Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 год.
Другие материалы по теме:
10:12 Фото Алейш Видаль начал работать с мячом 6
00:26 Видео Лиссабонское дерби закончилось боевой ничьей 3
Вчера
23:43 Видео «Фиорентина» обыграла «Интер», пропустив 4 гола 164
21:22 Видео Дортмундская «Боруссия» обыграла менхенгладбахскую 6
19:53 Видео ПСЖ разобрался с «Монпелье» 4
Или войдите через
Кто-то тут говорил, что Фрэнки хуже какого-то там Ракитича... Барсаглор был.