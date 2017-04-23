Неймар не сыграет с «Реалом»

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что нападающий Неймар не сыграет в сегодняшнем матче с «Реалом».

В заявлении клуба говорится, что Спортивный арбитражный суд Испании (TAD) за 12 часов до игры не вынес окончательного решения по апелляции «Барселоны» относительно дисквалификации Неймара, поэтому каталонцы решили сосредоточиться на спортивных вопросах и не включать футболиста в заявку на игру.

Неймар был дисквалифицирован на три матча за саркастические аплодисменты четвертому арбитру после удаления во встрече с «Малагой»