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Неймар не сыграет с «Реалом»

Матч: РеалРеал-:-БарселонаБарселона
Начало матча: Сегодня, 21:45
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события, Неймар
Сегодня, 11:51 | Источник: Твиттер ФК "Барселона" | Редакция: Дмитрий Кристя

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что нападающий Неймар не сыграет в сегодняшнем матче с «Реалом».

В заявлении клуба говорится, что Спортивный арбитражный суд Испании (TAD) за 12 часов до игры не вынес окончательного решения по апелляции «Барселоны» относительно дисквалификации Неймара, поэтому каталонцы решили сосредоточиться на спортивных вопросах и не включать футболиста в заявку на игру.

Неймар был дисквалифицирован на три матча за саркастические аплодисменты четвертому арбитру после удаления во встрече с «Малагой»

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