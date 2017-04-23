Неймар не сыграет с «Реалом»
Сегодня, 11:51 | Источник: Твиттер ФК "Барселона" | Редакция: Дмитрий Кристя
Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что нападающий Неймар не сыграет в сегодняшнем матче с «Реалом».
В заявлении клуба говорится, что Спортивный арбитражный суд Испании (TAD) за 12 часов до игры не вынес окончательного решения по апелляции «Барселоны» относительно дисквалификации Неймара, поэтому каталонцы решили сосредоточиться на спортивных вопросах и не включать футболиста в заявку на игру.
Неймар был дисквалифицирован на три матча за саркастические аплодисменты четвертому арбитру после удаления во встрече с «Малагой»
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И я не настоящий фанат Реала)
А так согласен с вами, Неймар это мотор барселоны, почти полкоманды. А меси просто стату на нём себе набивает.
А Рону уже 15 лет глину месят и он все равно играет.
лалка
Сегодня 11:55
Правила есть правила. Конечно хотелось бы увидеть Неймара на поле, ведь он их лучший игрок.
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Ухахахахахахах.....))))))))
Zidane.5 назвал Неймара лучшим игроком Барселоны...
а КИЕНДЖИН его за это заминусовал...!))
Но даже в ужасном сезоне Барса выиграет столько же трофеев что и Реал 😂😂😂😂😂