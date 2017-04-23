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«Бернли» - «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы

Матч: БернлиБернли0 : 1Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 15:30 | Источник: Твиттер ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Дмитрий Кристя

Определились стартовые составы команд на поединок 34-го тура АПЛ между «Бернли» и «Манчестер Юнайтед».

«Бернли»: Хитон, Уорд, Ми, Кин, Лоутон, Брэди, Хендрик, Бартон, Бойд, Барнс, Грэй.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Дармиан, Байи, Блинд, Янг, Эррера, Феллаини, Погба, Лингард, Руни, Марсьяль.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

МЮ не помогут Маркос Рохо и Златан Ибрагимович, которые выбыли на долгий срок.

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