«Бернли» - «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы
Идет первый тайм
Сегодня, 15:30 | Источник: Твиттер ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Дмитрий Кристя
Определились стартовые составы команд на поединок 34-го тура АПЛ между «Бернли» и «Манчестер Юнайтед».
«Бернли»: Хитон, Уорд, Ми, Кин, Лоутон, Брэди, Хендрик, Бартон, Бойд, Барнс, Грэй.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Дармиан, Байи, Блинд, Янг, Эррера, Феллаини, Погба, Лингард, Руни, Марсьяль.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
МЮ не помогут Маркос Рохо и Златан Ибрагимович, которые выбыли на долгий срок.
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