«Бернли» - «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы

Определились стартовые составы команд на поединок 34-го тура АПЛ между «Бернли» и «Манчестер Юнайтед».

«Бернли»: Хитон, Уорд, Ми, Кин, Лоутон, Брэди, Хендрик, Бартон, Бойд, Барнс, Грэй.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Дармиан, Байи, Блинд, Янг, Эррера, Феллаини, Погба, Лингард, Руни, Марсьяль.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

МЮ не помогут Маркос Рохо и Златан Ибрагимович, которые выбыли на долгий срок.