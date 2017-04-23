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«Наполи» сыграл вничью с «Сассуоло» благодаря голу Милика

Матч: СассуолоСассуоло2 : 2НаполиНаполи
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 15:24 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 33-го тура Серии А «Наполи» расписал мировую с «Сассуоло».

Реджо Эмилия, стадион «Читта дель Триколоре».

«Сассуоло» - «Наполи» - 2:2 (0:0)
Голы: Берарди 59, Маццителли 80Мертенс 52, Милик 84.

«Сассуоло»: Консильи, Ачерби, Каннаваро, Делль`Орко, Лирола, Дункан, Сенси, Берарди (Риччи 79), Пеллегрини (Маццителли 46), Рагуза, Дефрель (Матри 46).
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.

«Наполи»: Рейна, Альбиоль, Стринич (Гулам 85), Хисай, Кулибали, Мертенс, Аллан (Зелински 70), Кальехон, Гамшик, Инсинье, Жоржиньо (Милик 81).
Главный тренер: Маурицио Сарри.

Предупреждения: Маццителли 64, Сенси 77, Стринич 80, Дункан 88.

Судья: Антонио Дамато.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

Накануне нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье поставил подпись под новым трудовым соглашением с «партенопейцами».

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