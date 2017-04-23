«Арсенал» - «Манчестер Сити»: стартовые составы
Матч: Арсенал-:-Манчестер Сити
Начало матча: Сегодня, 17:00
Сегодня, 16:06 | Источник: Твиттер ФК "Арсенал" | Редакция: Дмитрий Кристя
Стали известны стартовые составы команд на полуфинальный матч Кубка Англии «Арсенал» - «Манчестер Сити».
«Арсенал»: Чех, Холдинг, Косьельни, Паулиста, Монреаль, Джака, Рэмзи, Окслейд-Чемберлен, Санчес, Озил, Жиру.
«Манчестер Сити»: Браво, Хесус Навас, Компани, Отаменди, Клиши, Фернандиньо, Туре, Де Брюйне, Силва, Сане, Агуэро.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
Победитель этой пары в финале турнира сыграет с «Челси».
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