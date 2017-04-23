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«Арсенал» - «Манчестер Сити»: стартовые составы

Матч: АрсеналАрсенал-:-Манчестер СитиМанчестер Сити
Начало матча: Сегодня, 17:00
Соккер.Ру // Англия. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 16:06 | Источник: Твиттер ФК "Арсенал" | Редакция: Дмитрий Кристя

Стали известны стартовые составы команд на полуфинальный матч Кубка Англии «Арсенал» - «Манчестер Сити».

«Арсенал»: Чех, Холдинг, Косьельни, Паулиста, Монреаль, Джака, Рэмзи, Окслейд-Чемберлен, Санчес, Озил, Жиру.

«Манчестер Сити»: Браво, Хесус Навас, Компани, Отаменди, Клиши, Фернандиньо, Туре, Де Брюйне, Силва, Сане, Агуэро.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

Победитель этой пары в финале турнира сыграет с «Челси».

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