Рейтинг@Mail.ru

«Ливерпуль» - «Кристал Пэлас»: стартовые составы

Матч: ЛиверпульЛиверпуль-:-Кристал ПэласКристал Пэлас
Начало матча: Сегодня, 18:30
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 17:37 | Источник: Твиттер ФК "Ливерпуль" | Редакция: Роман Мельник

Стали известны стартовые составы на матч 34-го тура РФПЛ между «Ливерпулем» и «Кристал Пэлас».

«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Матип, Ловрен, Милнер, Лейва, Джан, Вейналдум, Коутиньо, Фирмино, Ориги.

«Кристал Пэлас»: Хеннеси, Уорд, Томкинс, Келли, Шлупп, Миливойевич, Кабай, Панчеон, Заха, Таунсенд, Бентеке.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

В первом круге чемпионата Англии «Ливерпуль» одержал зрелищную победу над «Кристал Пэлас».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 18:01
, чтобы видеть комментарии
  0
na
Сегодня 17:50
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:49
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
18:09 Видео Голы Марсьяля и Руни принесли МЮ победу над «Бернли» 6
18:00 Видео «Милан» уступил на своем поле «Эмполи» 21
17:52 «Динамо» добывает дежурную победу над «Мордовией» 9
17:51 Видео «Лацио» в зрелищном матче разгромил «Палермо» 12
16:06 «Арсенал» - «Манчестер Сити»: стартовые составы 11
15:30 «Бернли» - «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы 8
15:24 Видео «Наполи» сыграл вничью с «Сассуоло» благодаря голу Милика 30
15:11 «Милан» - «Эмполи»: стартовые составы 6
14:18 Матч «Лион» - «Монако» начнется на 15 минут позже из-за выборов президента Франции 4
Александр Чистяков
Азбука Эль Класико
Величайшее противостояние в футболе – сегодня на ваших экранах! «Соккер.ру» с нетерпением ждет встречу «Реала» и «Барселоны», которая притянет миллиарды взглядов.
Комментариев: 12
все материалы по этой теме
Турниры