«Ливерпуль» - «Кристал Пэлас»: стартовые составы
Начало матча: Сегодня, 18:30
Сегодня, 17:37 | Источник: Твиттер ФК "Ливерпуль" | Редакция: Роман Мельник
Стали известны стартовые составы на матч 34-го тура РФПЛ между «Ливерпулем» и «Кристал Пэлас».
«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Матип, Ловрен, Милнер, Лейва, Джан, Вейналдум, Коутиньо, Фирмино, Ориги.
«Кристал Пэлас»: Хеннеси, Уорд, Томкинс, Келли, Шлупп, Миливойевич, Кабай, Панчеон, Заха, Таунсенд, Бентеке.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
В первом круге чемпионата Англии «Ливерпуль» одержал зрелищную победу над «Кристал Пэлас».
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