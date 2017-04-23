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Йоан Молло учит русский язык по пословицам

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Зенит, Молло Йоан
Сегодня, 18:32 | Источник: Инстаграм Йоана Молло | Редакция: Роман Мельник

Французский полузащитник «Зенита» Йоан Молло поделился с болельщиками успехами в изучении русского языка. В частности, он произнес на камеру крылатое выражение «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда».

Игрок признает, что пока его навыки неидеальны, но все впереди. Молло также поблагодарил своего учителя Ксению.

Напомним, что футболист отметился голом в последнем матче с «Уралом».

 

Not perfect but work in progress 😂🇷🇺♥️ thanks to my teacher Ksenia 🤣

Публикация от Yohan Mollo (@mollooffficial)

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