Йоан Молло учит русский язык по пословицам
Сегодня, 18:32 | Источник: Инстаграм Йоана Молло | Редакция: Роман Мельник
Французский полузащитник «Зенита» Йоан Молло поделился с болельщиками успехами в изучении русского языка. В частности, он произнес на камеру крылатое выражение «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда».
Игрок признает, что пока его навыки неидеальны, но все впереди. Молло также поблагодарил своего учителя Ксению.
Напомним, что футболист отметился голом в последнем матче с «Уралом».
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Работа не волк - в лес не убежит;
Кто не работает - тот ест!
Сделал дело - гуляй смело! (Кокорин подтвердит)
В этом сезоне вы пали ниже просто некуда.
скандал зенит
Результатов: примерно 750 000 (0,41 сек.)
скандал Спартак
Результатов: примерно 684 000 (0,28 сек.)
Вы имеете все шансы стать самой ненавидимой командой в России. Если уже не стали, после вчерашнего.
Так почему же стыдно снова за Спартак!
Все смешалось в доме Оболонских.
Федун - знатный стратег.
А Ростову мы проиграли, чтоб усыпить бдительность Урала))
А еще нас сектой и заговорщиками обзываете, постыдились бы)
а) устранил 3х самых сильных игроков урала перед матчем со спартаком
б) кинул тень на честный зенит
в) федун, зная продажность еськова, решил, что его попытается купить честный гинер, поэтому в хитрый план, разработанный в недрах тарасовки, входило и отстранение еськова, чтобы в следующем туре не судил цска.
узко мыслишь, а я, тем временем, раскрыл многоходовку федуна↑
так что ненавидь лучше его. стыдно, что у вас такой владелец! очень стыдно!
И после матча в Питере, я искренне надеюсь, что кони(которых я терпеть не могу) вас обойдут. Их то я ненавижу, вас просто презираю.
В этой жизни не важно, как ты падаешь, важно, как ты ныряешь.
Нырок — это как полет. Разве что с более ожидаемым концом.
И если придется упасть — упади красиво.
Вовремя споткнувшийся может хорошо нырнуть.
Не поддавайся блохам - чешись ! И т.д.
Понурая свинка, да глубокий корень роет.
Свинья хрю, так и поросята хрю.
Свинья грязи найдет.
Поросенка хоть мой, хоть не мой, а он все в грязь лезет.
Было бы корыто, а свиньи будут.
Поросенок только на блюде не хрюкает.
Свинья в золотом ошейнике — все свинья.
Чешись конь с конем, а свинья об угол.
Свинье в огороде одна честь — полено.
Одна честь свинье — помои.
Где прошла свинья, там и почесалась.
Куда свинья, туда и поросята.
Свинье только голову просунуть, и вся пролезет.
Наряди свинью в серьги, а она — в навоз.
Сиинье не до поросят, коли самое на огонь тащат.
Посади свинью за стол, она и ноги на стол.
Не мечи бисер перед свиньей.
Свинье не до поросят, когда ее на бойню тащат.
Гусь свинье не товарищ.
Свинье на небо не глядеть.
Свинья в саду не огородник, волк овечкам не пастух.
Свинья не родит бобра, а сова не высиживает орла.
Свинья скажет борову, а боров — всему городу.
Была бы свинка — будет мясо, будет и щетинка.
У кого в чем счастье, а у свиньи в корыте.
У свиньи ничего не болит, а она все стонет.
У хорошего свинаря свинка, как картинка.
Свиные глазы не боятся грязи.
Свинье коню и рылом под хвост не достать.
Свинье приятель угол.
Свинья да мякина, гусь да вода — здоровы живут.
Свинья не знает чести.
Свинья не родит сокола.
Свинья рылом в землю, и порося не в небо.
"Сиди криво, а суди прямо"
"На велик клочок, да в суд волочит"
"Худое дело, коли сам истец - судья"
ну и прочие пословицы на эту тему, видимо))