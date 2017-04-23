Йоан Молло учит русский язык по пословицам

Французский полузащитник «Зенита» Йоан Молло поделился с болельщиками успехами в изучении русского языка. В частности, он произнес на камеру крылатое выражение «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда».

Игрок признает, что пока его навыки неидеальны, но все впереди. Молло также поблагодарил своего учителя Ксению.

Напомним, что футболист отметился голом в последнем матче с «Уралом».