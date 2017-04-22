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«Зенит» дожал оставшийся ввосьмером «Урал» в первом матче на «Крестовском»

Матч: ЗенитЗенит2 : 0УралУрал
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события
Сегодня, 15:55 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В поединке 24-го тура РФПЛ «Зенит» с огромными проблемами сломил сопротивление «Урала», доигрывавшего матч ввосьмером после трех удалений.

Санкт-Петербург, стадион «Крестовский» 

«Зенит» – «Урал» – 2:0 (0:0)
Голы: Иванович 86, Молло 90+3.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Кришито, Смольников, Цаллагов, Жирков (Нету 63), Юсупов (Молло 53), Жулиано, Данни, Дзюба, Кокорин (Шатов 44).
Главный тренер: Мирча Луческу.

«Урал»: Заболотный, Балажиц, Динга, Данцев, Димитров, Кулаков, Бикфалви, Емельянов, Лунгу (Меркулов 68), Ильин, Павлюченко.
Главный тренер: Александр Тарханов.

Предупреждения: Бикфалви 23, Емельянов 40, Дзюба 88, Кришито 89.
Удаления: Бикфалви 60 (вторая желтая), Павлюченко 61, Емельянов 88 (вторая желтая).

Судья: Алексей Еськов.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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