«Зенит» дожал оставшийся ввосьмером «Урал» в первом матче на «Крестовском»
В поединке 24-го тура РФПЛ «Зенит» с огромными проблемами сломил сопротивление «Урала», доигрывавшего матч ввосьмером после трех удалений.
Санкт-Петербург, стадион «Крестовский»
«Зенит» – «Урал» – 2:0 (0:0)
Голы: Иванович 86, Молло 90+3.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Кришито, Смольников, Цаллагов, Жирков (Нету 63), Юсупов (Молло 53), Жулиано, Данни, Дзюба, Кокорин (Шатов 44).
Главный тренер: Мирча Луческу.
«Урал»: Заболотный, Балажиц, Динга, Данцев, Димитров, Кулаков, Бикфалви, Емельянов, Лунгу (Меркулов 68), Ильин, Павлюченко.
Главный тренер: Александр Тарханов.
Предупреждения: Бикфалви 23, Емельянов 40, Дзюба 88, Кришито 89.
Удаления: Бикфалви 60 (вторая желтая), Павлюченко 61, Емельянов 88 (вторая желтая).
Судья: Алексей Еськов.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Язык потеряли от волшебства Еськова )))
Слава Мутке и Миллеру и их крыше - Путину.
Еськова расстрелять.
Зенит расформировать.
Стадион демонтировать.
Если бы счёт сохранился бы 0-0 до конца матча судья бы добавил минут 10 к основному времени, не забили бы хозяева "триумфаторы" поставил бы пенальти удалив ещё пару тройку футболистов Урала, не забили бы пенальти поставил бы ещё пару тройку, пока Зенит не достиг победного результата.
Судья отработал как было сказано.
Зенит не мог сегодня потерять очки, так было положено.
Судья помог Зениту и тем самым помог спартаку в следующем туре.
P.S. Ты вообще на стадионе был?! Если да, то понятно, а мы тут с повторов угорали)))
Стоит отметить аплодисменты руководства Зенита голам, забитым его guardia azzurro уже поставленной в неудобное положение команде соперников!
Вспоминается песня Кота из музыкальной сказки "Голубой щенок", которую исполнял, кстати, Боярский М.(возможно вещую): "Голубой, голубой. Не хотим играть с тобой..." (Союзмультфильм, 1976).
А вообще, позорище! Ни совести, ни чести!
Судью на мыло!
Такой футбол нам не нужен!
что 10 апреля Мутко провёл совещание со всеми арбитрами РФПЛ