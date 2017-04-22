«Зенит» дожал оставшийся ввосьмером «Урал» в первом матче на «Крестовском»

В поединке 24-го тура РФПЛ «Зенит» с огромными проблемами сломил сопротивление «Урала», доигрывавшего матч ввосьмером после трех удалений.

Санкт-Петербург, стадион «Крестовский»

«Зенит» – «Урал» – 2:0 (0:0)

Голы: Иванович 86, Молло 90+3.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Кришито, Смольников, Цаллагов, Жирков (Нету 63), Юсупов (Молло 53), Жулиано, Данни, Дзюба, Кокорин (Шатов 44).

Главный тренер: Мирча Луческу.

«Урал»: Заболотный, Балажиц, Динга, Данцев, Димитров, Кулаков, Бикфалви, Емельянов, Лунгу (Меркулов 68), Ильин, Павлюченко.

Главный тренер: Александр Тарханов.

Предупреждения: Бикфалви 23, Емельянов 40, Дзюба 88, Кришито 89.

Удаления : Бикфалви 60 (вторая желтая), Павлюченко 61, Емельянов 88 (вторая желтая).

Судья: Алексей Еськов.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.