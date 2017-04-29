Дортмундская «Боруссия» дома не смогла обыграть «Кельн»

В матче 31-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на своем поле не смогла одержать верх над «Кельном».
Дортмунд, стадион «Сигнал Идуна Парк»
«Боруссия» – «Кельн» – 0:0 (0:0)
«Боруссия»: Бюрки, Шмельцер, Гинтер, Папастатопулос (Пищек 74), Дурм, Кастро, Вайгль, Ройс (Дембеле 66), Кагава (Геррейру 66), Пулишич, Обамеянг.
Главный тренер: Томас Тухель.
«Кельн»: Хорн, Хайнц, Суботич, Соренсен, Клюнтер, Леманн, Биттеркурт (Хегер 71), Хектор, Йойич (Озкан 80), Руднев (Цоллер 55), Модесте.
Главный тренер: Петер Штегер.
Предупреждения: Дурм 9, Биттенкурт 39, Кастро 84, Клюнтер 90
Судья: Феликс Брих.
Но сами виноваты, опять реализация... могли же ещё забивать!
Хорн и Суботич - герои матча!
Но сами виноваты, опять реализация... могли же ещё забивать!
Хорн и Суботич - герои матча!