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Дортмундская «Боруссия» дома не смогла обыграть «Кельн»

29 апреля 2017, 18:23
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)0 : 0Логотип футбольный клуб КёльнКёльнМатч завершен

В матче 31-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на своем поле не смогла одержать верх над «Кельном».

Дортмунд, стадион «Сигнал Идуна Парк»

«Боруссия» – «Кельн» – 0:0 (0:0)

«Боруссия»: Бюрки, Шмельцер, Гинтер, Папастатопулос (Пищек 74), Дурм, Кастро, Вайгль, Ройс (Дембеле 66), Кагава (Геррейру 66), Пулишич, Обамеянг.
Главный тренер: Томас Тухель.

«Кельн»: Хорн, Хайнц, Суботич, Соренсен, Клюнтер, Леманн, Биттеркурт (Хегер 71), Хектор, Йойич (Озкан 80), Руднев (Цоллер 55), Модесте.
Главный тренер: Петер Штегер.

Предупреждения: Дурм 9, Биттенкурт 39, Кастро 84, Клюнтер 90

Судья: Феликс Брих.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL ответ СПАРТАК М БОРУССИЯ Д (комментарий удален) (раскрыть)
30 апреля 2017 в 11:06
Меня больше Хорн взбесил))) Как он потащил этот последний удар от Геррейру???
Obdulio Varela
Obdulio Varela
29 апреля 2017 в 19:47
Трудно настроиться на козлов после феерической победы в Мюнхене
удар через себя
удар через себя
29 апреля 2017 в 19:29
Почему Эмре Мора который матч даже в заявке нет? Кто что знает об этом?
Artuom
Artuom
29 апреля 2017 в 19:28
А к нам Тухеля сватали... Стабильности ноль...
КЭТиК
КЭТиК
29 апреля 2017 в 19:04
Не Бавария, мотивация не та.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
29 апреля 2017 в 18:57
Кёльн достойно смотрится в этом сезоне, молодцы!
Dan4o_Barca
Dan4o_Barca
29 апреля 2017 в 18:53
    marvel777
    marvel777
    29 апреля 2017 в 18:42
    Боруссия похожа на Барсу начала нулевых))
    ZENIT GOAL
    ZENIT GOAL
    29 апреля 2017 в 18:32
    Чистый гол Ройса боковой отменил...
    Но сами виноваты, опять реализация... могли же ещё забивать!
    Хорн и Суботич - герои матча!
    Гость
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