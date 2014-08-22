Булыкин: «Рассматриваю предложения от разных российских клубов»

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22 августа 2014, 13:08

- Сейчас рассматриваю предложения от разных российских клубов. Мы с моим агентом стараемся подобрать наиболее подходящий вариант. Фактически мне осталось играть всего год или два, потому к этому вопросу нужно подходить очень осторожно. Пока приходится тренироваться индивидуально и попутно подбирать себе команду. Естественно, хочется попасть в хороший клуб, который ставит перед собой высокие задачи, выступает в еврокубках. Честно говоря, человеку, поигравшему на высоком уровне, непросто играть в средних командах. Возникает определенное недопонимание. Именно так у меня и у Сычева случилось в «Волге»: мы не до конца понимали, что происходит, и не показывали своей лучшей игры. Надеюсь, найдется команда, в которой еще смогу показать себя.