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Азар: «Понимаю, что мог сыграть на чемпионате мира лучше»

23 августа 2014, 16:50
 Хавбек «Челси» Эден Азар признал, что не сумел полностью раскрыть свой потенциал на ЧМ-2014 в Бразилии.

«Чемпионат мира в моем исполнении был хорошим, но не идеальным. Я мог сыграть лучше. Я провел две хороших игры, но этого было недостаточно. С одной стороны, люди в Бельгии довольны нашим выступлением, так как у нас хорошая команда и мы проиграли лишь Аргентине, с другой, они расстроены, так как понимают, что мы могли пройти еще дальше», - сказал Азар.
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