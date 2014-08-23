Азар: «Понимаю, что мог сыграть на чемпионате мира лучше»

Хавбек «Челси» Эден Азар признал, что не сумел полностью раскрыть свой потенциал на ЧМ-2014 в Бразилии.
«Чемпионат мира в моем исполнении был хорошим, но не идеальным. Я мог сыграть лучше. Я провел две хороших игры, но этого было недостаточно. С одной стороны, люди в Бельгии довольны нашим выступлением, так как у нас хорошая команда и мы проиграли лишь Аргентине, с другой, они расстроены, так как понимают, что мы могли пройти еще дальше», - сказал Азар.
«Чемпионат мира в моем исполнении был хорошим, но не идеальным. Я мог сыграть лучше. Я провел две хороших игры, но этого было недостаточно. С одной стороны, люди в Бельгии довольны нашим выступлением, так как у нас хорошая команда и мы проиграли лишь Аргентине, с другой, они расстроены, так как понимают, что мы могли пройти еще дальше», - сказал Азар.