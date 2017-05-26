Уэлбек: «Хотим выиграть Кубок Англии для Венгера, клуба и болельщиков»

Нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбек рассчитывает, что его команда победит в финале Кубка Англии «Челси».
«Очевидно, что мы хотим выиграть трофей для тренера, для себя и для болельщиков. На нас не будет оказываться давление, потому что Венгер способен стать тренером, который чащу других выигрывал этот трофей. Мы хотим взять этот трофей и привезти домой».
Напомним, что финал пропустит из-за дисквалификации защитник «Арсенала» Лоран Косьельни.
Хотели выиграть АПЛ для клуба Вени и Болелов, но не вышло....
Хотели Пройти 1/8 ЛЧ, чтобы все нами гордились, но не вышло
Хотели занять 4 любимое место в АПЛ для Вени и Болелов, но не вышло
Хотели взять кубок Англии на последок для Вени клуба и Болел, но Конте забрал дубль с чем его и поздравляем.
Хотели выиграть АПЛ для клуба Вени и Болелов, но не вышло....
Хотели Пройти 1/8 ЛЧ, чтобы все нами гордились, но не вышло
Хотели занять 4 любимое место в АПЛ для Вени и Болелов, но не вышло
Хотели взять кубок Англии на последок для Вени клуба и Болел, но Конте забрал дубль с чем его и поздравляем.
Когда Арсенал 3-0 выиграл, или когда 1-3 проиграл?
Когда Арсенал 3-0 выиграл, или когда 1-3 проиграл?
И этим он отличается от многих в Арсенале.
То, что он м...дила, это и мне не нравится.
Вообще речь шла о Уэлбеке.
И в частности о его словах, которые многие игроки произносят.
Нет мощного мужского психологического стержня в команде.
И тренер в этом тоже виноват.
И этим он отличается от многих в Арсенале.
То, что он м...дила, это и мне не нравится.
Вообще речь шла о Уэлбеке.
И в частности о его словах, которые многие игроки произносят.
Нет мощного мужского психологического стержня в команде.
И тренер в этом тоже виноват.
Он должен в первую очередь о себе думать! Сыкун.
Он должен в первую очередь о себе думать! Сыкун.
Не хватает смелости признаться себе самому, что он нужен в первую очередь тебе?
Конечно, если ты его не выиграешь, то ты же не хочешь себя ощущать никчемным.
Поэтому добавляешь для болельщиков и тренера.
Еще на всякий случай, готовишь почву, чтобы тебя потом пожелели и не гнобили.
Ведь ты же для болельщиков и Тренера старался... Хитрец!
Если не выиграешь, то скажешь им - ну не получилось.
Попробуй себе самому это скажи. Слабак.
В первую очередь вы должны хотеть для себя выигрывать.
Например, как Санчес.
Клал он на всех, он хочет выигрывать и побеждать в первую очередь для себя.
Это психология победителя.
А вот эти слюни Уэлбека - это поведение женщины. (Лично мое мнение)
Вот выиграешь, потом и говори, что посвящаешь победу тренеру и болельщикам.
Не хватает смелости признаться себе самому, что он нужен в первую очередь тебе?
Конечно, если ты его не выиграешь, то ты же не хочешь себя ощущать никчемным.
Поэтому добавляешь для болельщиков и тренера.
Еще на всякий случай, готовишь почву, чтобы тебя потом пожелели и не гнобили.
Ведь ты же для болельщиков и Тренера старался... Хитрец!
Если не выиграешь, то скажешь им - ну не получилось.
Попробуй себе самому это скажи. Слабак.
В первую очередь вы должны хотеть для себя выигрывать.
Например, как Санчес.
Клал он на всех, он хочет выигрывать и побеждать в первую очередь для себя.
Это психология победителя.
А вот эти слюни Уэлбека - это поведение женщины. (Лично мое мнение)
Вот выиграешь, потом и говори, что посвящаешь победу тренеру и болельщикам.