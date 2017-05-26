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Уэлбек: «Хотим выиграть Кубок Англии для Венгера, клуба и болельщиков»

26 мая 2017, 08:40
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбек рассчитывает, что его команда победит в финале Кубка Англии «Челси».

«Очевидно, что мы хотим выиграть трофей для тренера, для себя и для болельщиков. На нас не будет оказываться давление, потому что Венгер способен стать тренером, который чащу других выигрывал этот трофей. Мы хотим взять этот трофей и привезти домой».

Напомним, что финал пропустит из-за дисквалификации защитник «Арсенала» Лоран Косьельни.

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Все комментарии
grafff
grafff
27 мая 2017 в 08:22
Все хотят выйграть
DXTK
DXTK
26 мая 2017 в 21:30, ред.
В Арсенале все хотят вот уже последние 10 лет точно, но почему то облом

Хотели выиграть АПЛ для клуба Вени и Болелов, но не вышло....

Хотели Пройти 1/8 ЛЧ, чтобы все нами гордились, но не вышло

Хотели занять 4 любимое место в АПЛ для Вени и Болелов, но не вышло

Хотели взять кубок Англии на последок для Вени клуба и Болел, но Конте забрал дубль с чем его и поздравляем.
ЮЗИК
ЮЗИК
26 мая 2017 в 19:41
Удачи и победы канонирам!
666roza777
666roza777 ответ ask111 (раскрыть)
26 мая 2017 в 17:35
На каком классе?
Когда Арсенал 3-0 выиграл, или когда 1-3 проиграл?
666roza777
666roza777 ответ Навуходоносор ll (комментарий удален) (раскрыть)
26 мая 2017 в 17:30, ред.
Я имею ввиду характер.
И этим он отличается от многих в Арсенале.
То, что он м...дила, это и мне не нравится.
Вообще речь шла о Уэлбеке.
И в частности о его словах, которые многие игроки произносят.
Нет мощного мужского психологического стержня в команде.
И тренер в этом тоже виноват.
ask111
ask111
26 мая 2017 в 15:20
Челси на классе!
666roza777
666roza777 ответ realdogge the gunner (комментарий удален) (раскрыть)
26 мая 2017 в 12:37, ред.
Это мнение обывателя. Как по мне.
Он должен в первую очередь о себе думать! Сыкун.
666roza777
666roza777
26 мая 2017 в 12:33, ред.
Зачем кубок выигрывать для кого то?
Не хватает смелости признаться себе самому, что он нужен в первую очередь тебе?
Конечно, если ты его не выиграешь, то ты же не хочешь себя ощущать никчемным.
Поэтому добавляешь для болельщиков и тренера.
Еще на всякий случай, готовишь почву, чтобы тебя потом пожелели и не гнобили.
Ведь ты же для болельщиков и Тренера старался... Хитрец!
Если не выиграешь, то скажешь им - ну не получилось.
Попробуй себе самому это скажи. Слабак.
В первую очередь вы должны хотеть для себя выигрывать.
Например, как Санчес.
Клал он на всех, он хочет выигрывать и побеждать в первую очередь для себя.
Это психология победителя.
А вот эти слюни Уэлбека - это поведение женщины. (Лично мое мнение)
Вот выиграешь, потом и говори, что посвящаешь победу тренеру и болельщикам.
Шишанутый
Шишанутый
26 мая 2017 в 11:42
Хороший настрой. Удачи вам!
sir_Alex
sir_Alex
26 мая 2017 в 10:15
Удачи и победы "синим"!
ROMA CHELSEA CSKA
ROMA CHELSEA CSKA
26 мая 2017 в 09:54
хотеть не вредно
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
26 мая 2017 в 09:40
Я думаю победит Челси
Шмавон
Шмавон
26 мая 2017 в 09:12
нужно побеждать
starche
starche
26 мая 2017 в 09:04
Удачи!
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