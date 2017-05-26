Уэлбек: «Хотим выиграть Кубок Англии для Венгера, клуба и болельщиков»

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26 мая 2017, 08:40

Нападающий «Арсенала» рассчитывает, что его команда победит в финале Кубка Англии «Челси».

«Очевидно, что мы хотим выиграть трофей для тренера, для себя и для болельщиков. На нас не будет оказываться давление, потому что Венгер способен стать тренером, который чащу других выигрывал этот трофей. Мы хотим взять этот трофей и привезти домой».

Напомним, что финал пропустит из-за дисквалификации защитник «Арсенала» Лоран Косьельни.