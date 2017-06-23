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Комбаров: «Во втором тайме поджали португальцев к воротам, но не повезло»

Матч: РоссияРоссия0 : 1ПортугалияПортугалия
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: игроки, Комбаров Дмитрий
Сегодня, 06:16 | Источник: Известия | Редакция: Павел Молочный

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций против команды Португалии (0:1):

«Результат, к сожалению, отрицательный, и ощущения от прошедшего матча, соотвественно, такие же. Обидно... В определённые моменты матча нам удавалось контролировать игру. Во втором тайме даже поджали португальцев к их воротам, постоянно атаковали, нанесли немало опасных ударов, но не повезло – к взятию ворот наши старания не привели.

Конечно, в таком темпе, который мы пытались навязывать в первые полчаса второго тайма, очень сложно играть весь матч. Кроме того, португальцы пытались убегать в контратаки тогда, когда мы включали максимальные скорости и давление в атаке. Соперник часто использовал вертикальные передачи, поэтому приходилось много бегать. Наверное, немного не хватило сил. Но в самой концовке встречи всё равно удалось немного поджать соперника.

Могу сказать, что каждый игрок сборной России старался и выкладывался полностью. Но это футбол, и мы проиграли очень сильной сборной – действующим чемпионам Европы. Конечно, все ребята очень расстроены, потому что все отдались игре без остатка, но добиться положительного результата не удалось».

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