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«Халл» проявляет интерес к четырём игрокам «Челси»

Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Халл Сити, Челси, Фулхэм, Калас Томаш, Бэйкер Льюис, Пиазон Лукас, Слуцкий Леонид , Абрамович Роман
Сегодня, 06:39 | Источник: bleacherreport.com | Редакция: Павел Молочный

По информации источника, «Халл Сити» претендует на четырёх футболистов «Челси». Однако пока известны имена только трёх игроков. В летнее трансферное окно состав «Халла» могут пополнить защитник Томаш Калас, а также полузащитники Льюис Бейкер и Лукас Пиазон.

23-летний Пиазон и 24-летний Калас минувший сезон провели в аренде в «Фулхэме», а 22-летний Бейкер – в голландском «Витессе». Источник отмечает, что переход одного или нескольких игроков в «Халл» может состояться благодаря знакомству главного тренера «тигров» Леонида Слуцкого с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем.

Ранее сообщалось, что от перехода в «Халл» отказался бывший подопечный Слуцкого Сейду Думбия.

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