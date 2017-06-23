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«Халл» проявляет интерес к четырём игрокам «Челси»
Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Халл Сити, Челси, Фулхэм, Калас Томаш, Бэйкер Льюис, Пиазон Лукас, Слуцкий Леонид , Абрамович Роман
Сегодня, 06:39 | Источник: bleacherreport.com | Редакция: Павел Молочный
По информации источника, «Халл Сити» претендует на четырёх футболистов «Челси». Однако пока известны имена только трёх игроков. В летнее трансферное окно состав «Халла» могут пополнить защитник Томаш Калас, а также полузащитники Льюис Бейкер и Лукас Пиазон.
23-летний Пиазон и 24-летний Калас минувший сезон провели в аренде в «Фулхэме», а 22-летний Бейкер – в голландском «Витессе». Источник отмечает, что переход одного или нескольких игроков в «Халл» может состояться благодаря знакомству главного тренера «тигров» Леонида Слуцкого с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем.
Ранее сообщалось, что от перехода в «Халл» отказался бывший подопечный Слуцкого Сейду Думбия.
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Леонида в "Халл" потому и взяли, что рассчитывали на поддержку хозяина "Челси".