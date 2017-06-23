«Халл» проявляет интерес к четырём игрокам «Челси»

По информации источника, «Халл Сити» претендует на четырёх футболистов «Челси». Однако пока известны имена только трёх игроков. В летнее трансферное окно состав «Халла» могут пополнить защитник Томаш Калас, а также полузащитники Льюис Бейкер и Лукас Пиазон.

23-летний Пиазон и 24-летний Калас минувший сезон провели в аренде в «Фулхэме», а 22-летний Бейкер – в голландском «Витессе». Источник отмечает, что переход одного или нескольких игроков в «Халл» может состояться благодаря знакомству главного тренера «тигров» Леонида Слуцкого с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем.

Ранее сообщалось, что от перехода в «Халл» отказался бывший подопечный Слуцкого Сейду Думбия.