Экс-голкипер «Тосно» Байчора подписал контракт с «Химками»

«Химки» подписали нового голкипера. Им стал 25-летний Эдуард Байчора, в минувшем сезоне выступавший за «Тосно».

Контракт с воспитанником краснодарского футбола рассчитан на 2 года. В сезоне-2016/17 Байчора провёл 2 матча и пропустил 4 гола.

Напомним, недавно «Тосно» приобрёл бывшего вратаря «Анжи» Давида Юрченко.