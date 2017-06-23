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Экс-голкипер «Тосно» Байчора подписал контракт с «Химками»
Сегодня, 07:36 | Источник: 1fnl.ru | Редакция: Павел Молочный
«Химки» подписали нового голкипера. Им стал 25-летний Эдуард Байчора, в минувшем сезоне выступавший за «Тосно».
Контракт с воспитанником краснодарского футбола рассчитан на 2 года. В сезоне-2016/17 Байчора провёл 2 матча и пропустил 4 гола.
Напомним, недавно «Тосно» приобрёл бывшего вратаря «Анжи» Давида Юрченко.
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