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Экс-голкипер «Тосно» Байчора подписал контракт с «Химками»

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2017/2018, Россия: трансферы, Химки, Тосно, Байчора Эдуард
Сегодня, 07:36 | Источник: 1fnl.ru | Редакция: Павел Молочный

«Химки» подписали нового голкипера. Им стал 25-летний Эдуард Байчора, в минувшем сезоне выступавший за «Тосно».

Контракт с воспитанником краснодарского футбола рассчитан на 2 года. В сезоне-2016/17 Байчора провёл 2 матча и пропустил 4 гола.

Напомним, недавно «Тосно» приобрёл бывшего вратаря «Анжи» Давида Юрченко.

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