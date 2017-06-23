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Габриэль Барбоса хочет играть в «Порту»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Порту, Интер, Барбоса Габриэль
Сегодня, 08:20 | Источник: Globoesporte | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Интера» Габриэль Барбоса может перебраться в «Порту». Сам игрок и его агенты ищут варианты продолжения карьеры в другом клубе, ведь в «Интере» футболист практически не получает игровой практики. Сообщается, что окружение бразильца работает над арендой в португальский клуб. При этом сам Габигол уже решил следующий сезон провести в другой команде.
Барбоса присоединился к «Интеру» прошлым летом почти за 30 млн евро, но за год он наиграл лишь 111 минут и в 9 матчах отличился одним забитым голом.
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