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«Ювентус» сделал предложение «Баварии» об аренде Санчеша с правом выкупа
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Бавария, Санчеш Ренату, Коста Дуглас, Коман Кингсли
Сегодня, 07:18 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный
«Ювентус» хочет арендовать полузащитника «Баварии» Ренату Санчеша и уже сделал соответствующее предложение мюнхенскому клубу, утверждает источник. Отмечается, что сделка по форме аналогична аренде бывшего вингера «Ювентуса» Кингсли Комана в «Баварию» в 2015 году – футболист два года выступал за мюнхенцев на правах аренды, а затем был выкуплен.
В минувшем сезоне 19-летний Санчеш сыграл в 17 матчах Бундеслиги и результативными действиями не отметился. Ранее сообщалось, что на португальского хавбека претендует «Барселона».
Туринский клуб также ведёт с «Баварией» переговоры о покупке вингера Дугласа Косты, но из-за высокой цены (€ 50 млн) сделка может не состояться.
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Или войдите через
их уровень это пенсов покупать типо алвеса и тд
а эти 2 футболера самим нужны