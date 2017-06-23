Рейтинг@Mail.ru

«Ювентус» сделал предложение «Баварии» об аренде Санчеша с правом выкупа

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Бавария, Санчеш Ренату, Коста Дуглас, Коман Кингсли
Сегодня, 07:18 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный

«Ювентус» хочет арендовать полузащитника «Баварии» Ренату Санчеша и уже сделал соответствующее предложение мюнхенскому клубу, утверждает источник. Отмечается, что сделка по форме аналогична аренде бывшего вингера «Ювентуса» Кингсли Комана в «Баварию» в 2015 году – футболист два года выступал за мюнхенцев на правах аренды, а затем был выкуплен.

В минувшем сезоне 19-летний Санчеш сыграл в 17 матчах Бундеслиги и результативными действиями не отметился. Ранее сообщалось, что на португальского хавбека претендует «Барселона».

Туринский клуб также ведёт с «Баварией» переговоры о покупке вингера Дугласа Косты, но из-за высокой цены (€ 50 млн) сделка может не состояться.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 14:10
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 13:34
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:06
ответ пользователю Agamaga (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:11
ответ пользователю Karkaz (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:58
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 09:52
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:16
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 09:01
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 08:18
ответ пользователю Agamaga (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 07:41
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
16:14 Слухи Монк сообщил Даунингу о том, что тот может покинуть «Мидлсбро» 0
Станислав Горин
Зачем «Барселоне» молодой Роналду?
Большие деньги, выбор Месси и ошибка каталонцев связаны с желанием заполучить Дембеле. «Соккер.ру» выясняет, есть ли для футболиста Усмана место в самой «Барселоне»?
Комментариев: 12
13:02 Неймар: «Примем Лукаса Лиму в „Барселоне“ с распростертыми объятиями» 3
12:19 Слухи «Интер» нашел в Испании «нового Салаха» 9
11:00 Дани Алвес: «Все знают, как я восхищаюсь Гвардиолой» 9
10:12 Слухи «Челси» близок к покупке ван Дейка за 60 млн фунтов 46
09:16 Слухи Полузащитник «Байера» Брандт может перейти в «Баварию» 15
08:20 Слухи Габриэль Барбоса хочет играть в «Порту» 3
06:39 Слухи «Халл» проявляет интерес к четырём игрокам «Челси» 16
03:55 Слухи «Боруссия» включилась в борьбу за Паредеса, которым интересовался «Зенит» 8
все материалы по этой теме
Турниры