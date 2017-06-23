«Ювентус» сделал предложение «Баварии» об аренде Санчеша с правом выкупа

«Ювентус» хочет арендовать полузащитника «Баварии» Ренату Санчеша и уже сделал соответствующее предложение мюнхенскому клубу, утверждает источник. Отмечается, что сделка по форме аналогична аренде бывшего вингера «Ювентуса» Кингсли Комана в «Баварию» в 2015 году – футболист два года выступал за мюнхенцев на правах аренды, а затем был выкуплен.

В минувшем сезоне 19-летний Санчеш сыграл в 17 матчах Бундеслиги и результативными действиями не отметился. Ранее сообщалось, что на португальского хавбека претендует «Барселона».

Туринский клуб также ведёт с «Баварией» переговоры о покупке вингера Дугласа Косты, но из-за высокой цены (€ 50 млн) сделка может не состояться.