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«Спартак» интересуется сербским защитником Петковичем
Сегодня, 13:45 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
«Спартак» интересуется сербским защитником Марко Петковичем. 24-летний правый бек в прошлом сезоне выступал за «Црвену Звезду», однако его контракт истек, и сейчас Марко находится в статусе свободного агента.
В сезоне-2016/17 футболист провел 40 матчей в чемпионате и Кубке Сербии, в которых забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.
Напомним, что у «красно-белых» на позиции правого защитника выступают Андрей Ещенко и Георгий Тигиев.
Ранее сообщалось, что к переходу в «Спартак» очень близок форвард «Рубина» Максим Канунников.
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(ибо в ветке про спартак ты упоминаешь ЦСКА и игрока зенита, другого обьяснения я не вижу).
(ибо в ветке про спартак ты упоминаешь ЦСКА и игрока зенита, другого обьяснения я не вижу).
ФК Химки вылез на охоту.
Пошёл за ружьом.
Ещё б знать где лецензию получить на отстрел энтих зверюшек.
Никому не нужен посредственный игрочишка и только тарасовские слюньки пускают.
А вот селихов повелся за баблом и теперь станет очередным *подающим* надежду((9
У ПЕТКОВИЧА ЕСТЬ 2 МИНУТЫ НА ПОДПИСАНИЕ.
ИНАЧЕ ТАК И ОСТАНЕТСЯ СВОБОДНЫМ АГЕНТОМ.
(ибо в ветке про спартак ты упоминаешь ЦСКА и игрока зенита, другого обьяснения я не вижу).
Ищут сильного крайка, потенциально талантливого... а не тех, кто ушел свободным агентом из ЦЗ.