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«Спартак» интересуется сербским защитником Петковичем

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Петкович Марко
Сегодня, 13:45 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

«Спартак» интересуется сербским защитником Марко Петковичем. 24-летний правый бек в прошлом сезоне выступал за «Црвену Звезду», однако его контракт истек, и сейчас Марко находится в статусе свободного агента. 

В сезоне-2016/17 футболист провел 40 матчей в чемпионате и Кубке Сербии, в которых забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

Напомним, что у «красно-белых» на позиции правого защитника выступают Андрей Ещенко и Георгий Тигиев.

Ранее сообщалось, что к переходу в «Спартак» очень близок форвард «Рубина» Максим Канунников.

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