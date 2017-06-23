«Спартак» интересуется сербским защитником Петковичем

«Спартак» интересуется сербским защитником Марко Петковичем. 24-летний правый бек в прошлом сезоне выступал за «Црвену Звезду», однако его контракт истек, и сейчас Марко находится в статусе свободного агента.

В сезоне-2016/17 футболист провел 40 матчей в чемпионате и Кубке Сербии, в которых забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

Напомним, что у «красно-белых» на позиции правого защитника выступают Андрей Ещенко и Георгий Тигиев.

Ранее сообщалось, что к переходу в «Спартак» очень близок форвард «Рубина» Максим Канунников.