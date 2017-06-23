Источник: «ЦСКА хочет вернуть Мусу»

Нападающий «Лестера» Ахмед Муса может вернуться в ЦСКА. Как утверждает источник, «армейцы» ищут возможность трансфера 24-летнего форварда сборной Нигерии.

В минувшем сезоне АПЛ Муса принял участие в 21 матче (только 7 – в стартовом составе) и забил 2 гола. Ранее сообщалось об интересе к Мусе со стороны «Фенербахче», однако агент футболиста Тони Харрис заявил, что его клиент может покинуть «Лестер», но хочет остаться в Англии.