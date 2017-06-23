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Названы арбитры, которые обслужат матчи Чили - Австралия и Германия - Камерун
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Судейство, Рокки Джанлука , Рольдан Вильмар , Чили -:- Австралия, Германия -:- Камерун
Вчера, 19:42 | Источник: FIFA.com | Редакция: Антон Белюсь
Матч заключительного тура группового этапа Кубка Конфедераций между сборными Чили и Австралии доверено обслуживать итальянской бригаде арбитров под предводительством Джанлуки Рокки.
На другом матче группы между сборными Германии и Камеруна будет работать судейская бригада из Колумбии во главе с Вильмаром Рольданом.
Обе встречи начнутся в 18:00 по московскому времени 25 июня.
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