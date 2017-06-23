Названы арбитры, которые обслужат матчи Чили - Австралия и Германия - Камерун

Матч заключительного тура группового этапа Кубка Конфедераций между сборными Чили и Австралии доверено обслуживать итальянской бригаде арбитров под предводительством Джанлуки Рокки.

На другом матче группы между сборными Германии и Камеруна будет работать судейская бригада из Колумбии во главе с Вильмаром Рольданом.

Обе встречи начнутся в 18:00 по московскому времени 25 июня.