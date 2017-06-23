Рейтинг@Mail.ru

Названы арбитры, которые обслужат матчи Чили - Австралия и Германия - Камерун

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Судейство, Рокки Джанлука , Рольдан Вильмар , Чили -:- Австралия, Германия -:- Камерун
Вчера, 19:42 | Источник: FIFA.com | Редакция: Антон Белюсь

Матч заключительного тура группового этапа Кубка Конфедераций между сборными Чили и Австралии доверено обслуживать итальянской бригаде арбитров под предводительством Джанлуки Рокки.

На другом матче группы между сборными Германии и Камеруна будет работать судейская бригада из Колумбии во главе с Вильмаром Рольданом.

Обе встречи начнутся в 18:00 по московскому времени 25 июня.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Вчера 20:37
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 19:55
ответ пользователю cska plus (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 19:50
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
22 июня 2017
16:50 Матч Мексика - Россия обслужит бригада арбитров из Саудовской Аравии 6
11 июня 2017
14:28 Безбородов: «Критика Бородюка? Мне всё равно» 26
12:08 Бородюк: «Безбородов - самовлюбленный нарцисс. Это я еще корректно выражаюсь» 41
10 июня 2017
21:02 В Серии А со следующего сезона будут видеоповторы для судей 39
02 июня 2017
19:09 Брих: «С нетерпением жду финал Лиги чемпионов» 8
10:51 Видео Ушёл из жизни лайнсмен, позволивший состояться «руке Бога»
01 июня 2017
05:42 Сборные России и Венгрии рассудит немецкий арбитр Дингерт 4
22 мая 2017
14:51 Названы судьи, которые будут работать на стыковых матчах за право играть в Премьер-Лиге 26
20 мая 2017
00:24 Карасёв и ещё 3 арбитра РФПЛ в следующем сезоне будут работать на матчах ФНЛ 28
19 мая 2017
17:41 В Бундеслиге со следующего сезона будет работать женщина-арбитр 21
все материалы по этой теме
Турниры