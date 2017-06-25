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Чили - Австралия: стартовые составы

Матч: ЧилиЧили1 : 1АвстралияАвстралия
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: игроки
Сегодня, 17:06 | Источник: Твиттер сборной Чили | Редакция: Дмитрий Кристя

Стали известны стартовые составы команд на матч Кубка Конфедераций между сборными Чили и Австралии.

Как и ожидалось, в воротах чилийцев место займет Клаудио Браво, который пропустил первые поединки из-за травмы.

Чили: Браво, Исла, Хара, Пауло Диас, Мена, Сильва, Фуэнсалида, Арангис, Видаль, Санчес, Варгас.

Австралия: Райан, Макгован, Сэйнсбари, Миллигэн, Луонго, Ирвайн, Бехич, Троизи, Кэйхилл, Круз, Юрич.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

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