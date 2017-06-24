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Кронке позвонил Бельерину, чтобы сказать, что «Арсенал» не отпустит игрока

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: игроки, Арсенал, Барселона, Бельерин Эктор
Сегодня, 18:43 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

По информации британских СМИ, владелец контрольного пакета акций «Арсенала» Стэн Кронке лично позвонил защитнику команды Эктору Бельерину, чтобы сообщить последнему о том, что его не отпустят из клуба этим летом.

Напомним, что 22-летнего бека, являющегося выпускником академии «Барселоны», активно сватают в каталонский клуб.

Однако Бельерин не так давно подписал с «канонирами» новый пятилетний контракт, потому Кронке не упустил возможности напомнить игроку об его обязанностях отрабатывать его.

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