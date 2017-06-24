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Ивица Олич объявил о завершении карьеры

Соккер.Ру // Германия. Вторая Бундеслига 2017/2018, Заграница: игроки, Мюнхен 1860, ЦСКА, Олич Ивица
Сегодня, 18:14 | Источник: Sport1.de | Редакция: Максим Коджеспиров

Нападающий Ивица Олич объявил о завершении профессиональной карьеры. Последней командой, за которую выступал Олич, был «Мюнхен 1860». С 2003 по 2007 год хорват защищал цвета московского ЦСКА. В составе армейцев Олич становился трехратным чемпионом России, а также победителем Кубка УЕФА.

Напомним, что сегодня, 24 июня, также о завершении карьеры объявил бывший игрок «Реала» Альваро Арбелоа.

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