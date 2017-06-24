Ивица Олич объявил о завершении карьеры

Нападающий Ивица Олич объявил о завершении профессиональной карьеры. Последней командой, за которую выступал Олич, был «Мюнхен 1860». С 2003 по 2007 год хорват защищал цвета московского ЦСКА. В составе армейцев Олич становился трехратным чемпионом России, а также победителем Кубка УЕФА.

Напомним, что сегодня, 24 июня, также о завершении карьеры объявил бывший игрок «Реала» Альваро Арбелоа.