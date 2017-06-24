Моутиньо - 5-й португалец, сыгравший в 100 матчах за сборную

Матч заключительного тура группового этапа Кубка Конфедераций против команды Новой Зеландии стал 100-м для полузащитника Жоао Моутиньо в футболке сборной Португалии.

30-летний хавбек стал всего лишь 5-м футболистом в истории своей страны, кому покорился данный рубеж.

Чаще него за сборную играли лишь Криштиану Роналду (141 матч), Луиш Фигу (127 игр), Фернанду Коуту (110 встреч) и Нани (108 поединков).