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Моутиньо - 5-й португалец, сыгравший в 100 матчах за сборную

Матч: Новая ЗеландияНовая Зеландия0 : 4ПортугалияПортугалия
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: игроки, Моутиньо Жоао
Сегодня, 18:24 | Источник: Твиттер Squawka | Редакция: Антон Белюсь

Матч заключительного тура группового этапа Кубка Конфедераций против команды Новой Зеландии стал 100-м для полузащитника Жоао Моутиньо в футболке сборной Португалии.

30-летний хавбек стал всего лишь 5-м футболистом в истории своей страны, кому покорился данный рубеж.

Чаще него за сборную играли лишь Криштиану Роналду (141 матч), Луиш Фигу (127 игр), Фернанду Коуту (110 встреч) и Нани (108 поединков).

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