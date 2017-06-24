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Роналду - лучший игрок матча Новая Зеландия - Португалия
Сегодня, 20:08 | Источник: твиттер Кубка Конфедераций | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча заключительного тура группового этапа Кубка Конфедераций против команды Новой Зеландии.
32-летний игрок открыл счет в матче и попутно вписал свое имя в историю европейского футбола.
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