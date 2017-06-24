Роналду - лучший игрок матча Новая Зеландия - Португалия

Сегодня Лионелю исполняется тридцать лет, и к традиционным поздравлениям «Соккер.ру» добавляет ключевой вопрос. Месси – венец футбольного творения?

Нет, Абрамович не выбьет для «Халл Сити» Слуцкого особое место в АПЛ, но «Соккер.ру» находит команду, готовую присоединиться к звездам из Альбиона в новом сезоне.