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Роналду установил очередной рекорд

Матч: Новая ЗеландияНовая Зеландия0 : 4ПортугалияПортугалия
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: игроки, Роналду Криштиану
Сегодня, 19:09 | Источник: Твиттер Squawka | Редакция: Антон Белюсь

Открыв счет в матче заключительного тура Кубка Конфедераций против национальной команды Новой Зеландии ударом с пенальти, нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду записал на свой счет 75 мяч в футболке «селесао».

Это второй результат в истории всех европейских сборных (столько же забил в свое время венгр Шандор Кочиш, рекорд же принадлежит легендарному Ференцу Пушкашу - 84 взятия ворот).

При этом Роналду стал лидером в истории европейского футбола по количеству голов за сборную в официальных поединках. Таких на счету португальца теперь 60.

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