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Роналду установил очередной рекорд
Сегодня, 19:09 | Источник: Твиттер Squawka | Редакция: Антон Белюсь
Открыв счет в матче заключительного тура Кубка Конфедераций против национальной команды Новой Зеландии ударом с пенальти, нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду записал на свой счет 75 мяч в футболке «селесао».
Это второй результат в истории всех европейских сборных (столько же забил в свое время венгр Шандор Кочиш, рекорд же принадлежит легендарному Ференцу Пушкашу - 84 взятия ворот).
При этом Роналду стал лидером в истории европейского футбола по количеству голов за сборную в официальных поединках. Таких на счету португальца теперь 60.
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60
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А у "лучшего в истории" фродо 30 голов из 58 в товарняках... УАХАХАХАХАХАХАХАХ
для тех кто в танке
Только и пишешь на пару с киэнджином во всех новостях про Рона всякие гадости.
Две обиженки ,никак не успокоитесь.