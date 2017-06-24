Роналду установил очередной рекорд

Открыв счет в матче заключительного тура Кубка Конфедераций против национальной команды Новой Зеландии ударом с пенальти, нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду записал на свой счет 75 мяч в футболке «селесао».

Это второй результат в истории всех европейских сборных (столько же забил в свое время венгр Шандор Кочиш, рекорд же принадлежит легендарному Ференцу Пушкашу - 84 взятия ворот).

При этом Роналду стал лидером в истории европейского футбола по количеству голов за сборную в официальных поединках. Таких на счету португальца теперь 60.