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Газзаев: «Какой средний возраст у нашей „молодой“ сборной?»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: тренеры, Россия, Газзаев Валерий
Сегодня, 00:30 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал выступление национальной команды России на Кубке Конфедераций. Россияне не смогли выйти из группы и закончили выступление после группового этапа.

«Я посмотрел матч с Мексикой – и мне стало искренне жалко сборную России. Ее футболистов и тренерский состав. У наших игроков мы увидели огромное желание. То самое, которое не всегда присутствовало раньше. Но, увы, одного желания мало – оно не подкреплялось ни индивидуальным мастерством игроков, ни тактической выучкой…

На Кубке Конфедераций тренерский штаб дал возможность проявить себя игрокам, которые претендуют на место в национальной сборной и имеют определенные перспективы. В отношении этой команды часто звучали слова: „новая молодая сборная“. Что новая – согласен. Но, простите, какая же она молодая?

„Молодому“ Васину скоро 29 лет. „Молодому“ Самедову вот-вот стукнет 33. Кудряшову и Глушакову – по 30. Жиркову – 33. Акинфееву – 31. И так далее. Из тех, кто регулярно играл, молодыми, с натяжкой, можно назвать Головина и Джикию. Какой средний возраст у нашей „молодой“ сборной?!»

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