Титов: «Ставлю на победу России над Мексикой»

Бывший игрок сборной России Егор Титов прокомментировал поражение российской команды от Португалии (0:1) во 2-м туре групповой стадии Кубка Конфедераций, а также сделал прогноз на предстоящий матч россиян против Мексики:

«Один мой друг из мира футбола ещё до матча сказал, что в первом тайме наша команда ни разу не ударит в створ ворот. Он хорошо знает Португалию, а точнее – её главного тренера. И, как видим, друг угадал – сборная России не только в первом тайме, но и вообще за все 90 минут ни разу не пробила в створ. А если ты не наносишь точных ударов, то не выигрываешь. Хотя справедливости ради по воротам мы били – 10 ударов нанесли…

Изменится ли что-то к игре с Мексикой? Опять же нужно задавать вопросы тренерскому штабу. Резервы у нас есть, просто их нужно использовать, экспериментировать. Надо искать счастье в атаке. Да, сейчас у нас нет Аршавина, Кержакова, Бесчастных, Павлюченко. Но есть Смолов – футболист, на которого можно рассчитывать. Объективно – надежда есть. Играем дома, болельщики поддержат. Рассчитываю, что мы увидим много голов. Верю, что Россия забьёт больше. Так что ставлю на победу России.

Кто выиграет Кубок Конфедераций? Вижу финал Португалия – Чили. Немцы? Они всё-таки привезли экспериментальный состав».