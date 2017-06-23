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Григорян намерен внедрить боксерские тренировки в «Анжи»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: тренеры, Анжи, Григорян Александр
Сегодня, 10:51 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян рассказал, что намерен вернуться к практике боксерских тренировок. Подобные спарринги внедрялись в тренировочный процесс бывшего клуба Григоряна - «СКА-Хабаровска».

«Мне предоставился шанс работать в Премьер-Лиге, были разговоры, что я применяю боксерские спарринги. Много советчиков появилось: „Ты со своими новшествами пока повремени. Сначала закрепись“. И теперь жалею, что боксерские тренировки не стал применять с первого дня работы в Премьер-Лиге. На первом же сборе вернусь к истокам.

Это для развития реакции. Каждому футболисту дается вводная: нужно быть аккуратней. Но даже когда ты аккуратен, все равно можешь нанести небольшую травму. А футболистов, которые могут хорошо драться, владеют жестким ударом, я в спарринги не ставлю. Можно не совладать с эмоциями, перебрать с силой… Но вообще многие футболисты в боксерских перчатках дерутся, как первые встречные девушки, которых вы попросите надеть перчатки. Так что вероятность травмы близка к нулю».

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