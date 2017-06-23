Григорян намерен внедрить боксерские тренировки в «Анжи»
Главный тренер «Анжи» Александр Григорян рассказал, что намерен вернуться к практике боксерских тренировок. Подобные спарринги внедрялись в тренировочный процесс бывшего клуба Григоряна - «СКА-Хабаровска».
«Мне предоставился шанс работать в Премьер-Лиге, были разговоры, что я применяю боксерские спарринги. Много советчиков появилось: „Ты со своими новшествами пока повремени. Сначала закрепись“. И теперь жалею, что боксерские тренировки не стал применять с первого дня работы в Премьер-Лиге. На первом же сборе вернусь к истокам.
Это для развития реакции. Каждому футболисту дается вводная: нужно быть аккуратней. Но даже когда ты аккуратен, все равно можешь нанести небольшую травму. А футболистов, которые могут хорошо драться, владеют жестким ударом, я в спарринги не ставлю. Можно не совладать с эмоциями, перебрать с силой… Но вообще многие футболисты в боксерских перчатках дерутся, как первые встречные девушки, которых вы попросите надеть перчатки. Так что вероятность травмы близка к нулю».
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....благо есть адекватные парни здесь,мы их знаем.
Есть,не отрицаю, но в огромном меньшинстве,
в геометрической прогрессии их здесь меньше.....
были в первой тройке, грязи было больше чем сейчас,
Ростов в прошлом сезоне находился на вершине чемпа,
так его поливали всяко разно,чуть меньше и Краснодар,
я здесь уже больше семи лет, и никогда в общем и целом
не слышал от большинства представителей команд
первой тройки,доброжелательности в нашу сторону,
так же как и в вашу,а грязи и помоев в достатке было,
так еще и свою субкультуру матов,оскорблений и сарказма
переносят на наши команды,и заметь,априори мы здесь
никого не трогаем,а лишь отплевываемся от всякого мусора
в нашу сторону, просто сейчас в силу того,что мы не в тренде,
грязи стало меньше,но то что она сохраняется ,это неопровержимо.
и там услышишь полноценный текст.а не куски вырванные,
как обычно,соккером из общего контекста. И это еще
не последний кусок,вырванный из общего смысла вью )
даже не сомневаюсь,а вот что зайти и погадить
порой здесь,это уже ближе к факту,словно ты
впервые это видишь . Позитива ждать не приходится.
Пример: Это для развития реакции. Но при этом:владеют жестким ударом, я в спарринги не ставлю.
Что это значит? "Ударники" и без того с хорошей реакцией?
Ты же должен это видеть.
так хоть каждого второго на тренерский мостик
вместо Григоряна из советчиков отсюда ставь )
Ему дан кредит доверия,у него своим методы,
может что и почерпнул у Магата,тот был крут,
мог и по морде дать в случае чего,не церемонился,
но зато "физуха" у его подопечных была всегда
на самом высоком уровне. Они могли играть
далеко не фонтан,но в единоборствах и умении
выдержать матч на одном уровне,это реально было.
Поэтому одно дело,выражать непонимание методами,
другое дело,с троллингом лезть на втеки Анжи,
мне почему-то в голову не приходит лезть
на ветки других команд и давать советы тренерам.
А человек странный.Уйдёт из Анжи -никто и не вспомнит.
Как павлин.
Наверное Магат серьезный специалист, не спорю. Но мне посчастливилось быть знакомым лично, и даже потренироваться, у известных в хоккее и футболе людей. Даже у олимпийско чемпиона - Блинов Ю.И.
Возможно, в 46-ть лет я сильно устарел. Может быть ваши боксеры и борцы уже не играют в баскетбол по своим правилам, а в Реале, Барселоне и СКА Хабаровске - метелят друг друга на тренировках.
В этом случае, лично тебе приношу свои извинения.
к Анжи,а вот какое имеет вы ,писаки.которые никакого отношения
к Анжи не имеют,мне непонятно. Тем более,что Григорян - тренер Анжи.
Ты тренер команды РПЛ ? Нет. Рекомендую пересмотреть тренировки Магата.
По мне,как болельщику,это очень даже хорошо....
Странное дело,Железным Феликос Магатом
люди восхищаются.а стоило у нас в чемпионате
что-то подобное внедрить,так сразу возмущения....