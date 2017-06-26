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Де Бур возглавил «Кристал Пэлас»
Сегодня, 16:11 | Источник: ФК "Кристал Пэлас" | Редакция: Антон Белюсь
Как и ожидалось, новым главным тренером «Кристал Пэлас» стал Франк де Бур.
47-летний специалист заключил со «стекольщиками» трехлетнее трудовое соглашение.
До этого голландец работал в «Интере», откуда был уволен через пару месяцев после своего назначения, а также в «Аяксе», с которым выиграл 4 чемпионских звания Эредивизие.
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