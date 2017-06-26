Де Бур возглавил «Кристал Пэлас»

Как и ожидалось, новым главным тренером «Кристал Пэлас» стал Франк де Бур.

47-летний специалист заключил со «стекольщиками» трехлетнее трудовое соглашение.

До этого голландец работал в «Интере», откуда был уволен через пару месяцев после своего назначения, а также в «Аяксе», с которым выиграл 4 чемпионских звания Эредивизие.